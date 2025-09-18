Blujová od Oganesjana narušila pražský jarmark SPD. Policie zasáhla

18.09.2025 20:53 | Monitoring

Oganesjanův gang opět narušil mítink SPD. Tisícovka lidí si pochvalovala předvolební jarmark v Praze, který si však vzala za cíl skupina mladých aktivistů. Při střetu dvou táborů zasahovala i policie. Muži zákona odvedli několik narušitelů, kteří odmítli předložit doklady totožnosti.

Blujová od Oganesjana narušila pražský jarmark SPD. Policie zasáhla
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Oldřiška Blujová alias Tereza Hofová mává čtenářům PL

Český jarmark SPD v Praze přivedl na sídliště Háje zhruba tisícovku diváků. Ty rozproudila kapela Chirurgové z dovozu a předseda Tomio Okamura měl úspěch už od začátku. Aplaus vyvolala jeho slova, že imigranty nechceme, stejně jako slib revize pobytových povolení Ukrajinců nebo varování, že Fialova vláda zavede euro.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 6641 lidí
 V hlavním městě se očekávala i návštěva odpůrců, některé skupiny účast přímo slibovaly. Vidět byla skupina mladých lidí s ukrajinskou vlajkou, se kterými hlasitě diskutují návštěvníci akce. „Sláva Ukrajině,“ uzavře debatu jeden z mladíků.

Dopředu se postupně propracovala trojice s obrázkem Okamury s Vladimírem Putinem. „Je to zrádce,“ vykřikoval jeden z nich.

Okamura na výkřiky reagoval s nadhledem: „Potom si můžeme popovídat, ale teď se ztišíme,“ vyzval.

Uprostřed jeho projevu ale aparatuře z pódia začala konkurovat hlasitá hudba z trávníku před paneláky. Mladá kapela se zpěvákem, kytarou a bicími zpívala o fašistech, politikovi z dovozu a ochraně demokracie. Mávali přitom hesly jako "antifašismus je sebeobrana", nebo "jsi stejně tupej, jako tvůj křoviniřez", což byl odkaz k performanci předsedy SPD na pódiu. Děsivý zpěv a divoké taneční kreace zpěváka přiměly některé přihlížející k poznámkám o drogách.

Policisté se jim pokusili sdělit, že narušují povolené shromáždění, což jedna z účinkujících komentovala poznámkou o sráčovi, co nemá právo být chráněn a zpěvák se ptal, proč je umožněno veřejné vystupování Okamury, když je trestně stíhán.

Policejní snaha o zklidnění nejprve vycházela vniveč, takže musela dorazit ozbrojená pomoc. Ta zabavila elektronickou aparaturu a po několika marných výzvách byl za potlesku ostatních zadržen zpěvák. 

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

2%
97%
1%
hlasovalo: 8495 lidí

Akce na pódiu dál běžela, hovořil Radim Fiala nebo Markéta Šichtařová. Skupina odpůrců zapózovala s peprnými poznámkami televizním kamerám, usedla na trávník a zbytek odpoledne strávila s policejním dozorem zpěvem s kytarou bez proudu.

„Takhle tam nikomu nevadí,“ mává ruskou Josef Nerušil z pražské SPD.

Zhruba hodinu poté se pod pódiem ozval hlasitý pískot z davu, stojícího ve frontě na podpis k Tomio Okamurovi. V pískající někteří identifikovali Oldřišku Blujovou ze skupiny Mikaela Oganesjana, která avizovala, že akci navštíví.

Pořadatelé jí neúspěšně požádali, ať se zklidní a opustí akci. Poté začali konat. „Přikročili jsme k vyvedení, protože její pískot na píšťalku překročil hranici 80 decibelu,“ sdělil jeden z pořadatelů pro ParlamentníListy.cz.

Odchod paní Blujové, známé na internetu jako Tereza Hofová, tedy proběhl dramatičtěji, za ostrých poznámek jiných návštěvnic akce.

Po strkanici strávila ve společnosti policistů zbytek akce, která už se ale stejně chýlila ke konci.

Z pódia se neslo „za lidi férově hrát, bránit svůj národ, svůj stát“ a přidal se i mladík s ukrajinskou vlajkou.

Oldřiška Blujová na závěr zamávala čtenářům a akce u konečné stanice metra se v klidu a s úsměvem rozcházela. 

Psali jsme:

Plzeňská válka o druhé místo: Okamura na náměstí, Fiala v parku
Fiala vyrazil do Plzně. Jenže tam byl spolu s Okamurou. A byl řev
Okamura (SPD): EU chce přikázat firmám používat jen elektroauta
„Souboj“ s Bendou a manipulace Pekarové. Okamura vysvětluje, co kamery neviděly

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Praha , SPD , Oganesjan , Blujová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s narušováním akcí SPD?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Vosáhlo

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Volby

Mohu mít osobní otázku, koho budete volit vy? Přijde mi, že až moc chválíte opozici, která má ale sama máslo na hlavě, třeba ANO, které bylo u vlády docela dlouho a taky nám životní podmínky moc nezlepšili. Navíc je to pořád to stejné. Politici před volbami slibují a po volbách je vše jinak. Má tak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Blujová od Oganesjana narušila pražský jarmark SPD. Policie zasáhla

20:53 Blujová od Oganesjana narušila pražský jarmark SPD. Policie zasáhla

Oganesjanův gang opět narušil mítink SPD. Tisícovka lidí si pochvalovala předvolební jarmark v Praze…