Kordová Marvanová: Rozvodová novela neobsahuje dostatečnou ochranu dětí

18.09.2025 21:03

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kulatému stolu v Senátu na téma Dítě v krizi

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Na kulatém stole v Senátu, který jsme uspořádali s Helenou Pešatovou Jiřím Voseckým na téma: Dítě v krizi. Kritický pohled na rozvodovou novelu, bylo opravdu plno. Přišli odborníci z řad právníků, psychologů, psychiatrů, soudců, neziskových organizací i zástupci ministerstev, senátoři i poslanci.

Podle vyjádření odborníků může situaci dětí v případě konfliktního rozchodu rodičů schválená rozvodová novela zásadně zhoršit, protože neobsahuje dostatečnou ochranu dětí v souladu s Úmluvou o právech dítěte, například ani v případě domácího násilí v rodině. I v případě násilného rodiče bude dítě svěřeno do rovnocenné péče rodičů.

Navíc novela zavádí v Evropě zcela unikátní věc – byznys s dluhy na výživném. To hrozí riziky, mimo jiné tím, že dítě a samoživitel dostanou jen zlomek dlužného výživného a zkomplikuje to vymáhání běžného výživného.

Dozvěděli jsme se bohužel, že Ministerstvo spravedlnosti výhrady zatím nijak nereflektuje a není připraveno problémy řešit. Je s podivem, že tak důležitý zákon, který ovlivní životy mnoha rodin a dětí, byl připraven bez dostatečného připomínkového řízení a přes protesty řady soudců i odborníků. S tím se jako senátoři nechceme smířit!

Není důležitější zájem, než je nejlepší zájem dítěte. Proto bychom chtěli rozvodovou novelu znovu v parlamentu otevřít a v zájmu ochrany dětí opravit!

Záznam z kulatého stolu si můžete poslechnout ZDE.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Zdroje:

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kulatému stolu v Senátu na téma Dítě v krizi