Hejtman Grolich: Jihomoravský kraj si polepší o 1,6 miliard ročně

Tento krok otevírá dveře k novým kritériím rozdělování finančních prostředků, které nyní míří k vládnímu schvalovacímu procesu. Pokud vláda dá svůj souhlas, bude návrh následně představen Poslanecké sněmovně k definitivnímu rozhodnutí.

Hejtman Jihomoravského kraje, Jan Grolich, k těmto změnám poznamenal: "Jedná se o zlomový bod a průlomové usnesení hejtmanů. Pokud návrh projde schvalovacím procesem, Jihomoravský kraj v roce 2025 vstoupí do nové éry financování."

Kromě obecných zlepšení, které nový model financování přinese všem krajům, se předpokládá, že Jihomoravský kraj zaznamená výrazný růst svých příjmů. Konkrétně by měl v roce 2025 získat o 1,2 miliardy korun více než v loňském roce, v roce 2026 o 1,4 miliardy korun a od roku 2027 se očekává, že rozpočet kraje bude v porovnání s rokem 2023 vyšší o 1,6 miliardy korun.

Podle nového modelu by od příštího roku měl stát trvale přidat do rozpočtů krajů 4 miliardy korun, které se doposud rozdělovaly skrze Státní fond dopravní infrastruktury. Navíc se plánuje v průběhu následujících tří let navýšení celkového objemu prostředků pro kraje o další 2 miliardy korun, čímž se daňové příjmy krajů do roku 2027 zvýší o celkových 10 miliard korun.

„Peníze navíc investujeme hlavně do silnic, protože tady kvůli dlouhodobému podfinancování našeho kraje máme největší dluh," vysvětluje hejtman Grolich.

