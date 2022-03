Hejtman Grolich: Kraj mění systém ubytování uprchlíků

reklama

Musí také reagovat na vládou nastavený příspěvek na uprchlíka, který bude činit 180 korun na dospělého a 90 korun na dítě do 10 let, a přistoupí tak ke změně ubytování uprchlíků. Konstatoval to ve čtvrtek odpoledne (10. března 2022) na brněnském výstavišti hejtman Jan Grolich.

„Jihomoravský kraj do této chvíle ubytoval přes 2000 lidí, což dosud ubytovala Praha a Střední Čechy dohromady. Musíme teď nastavit stejný standard jako je v ostatních krajích. Všechny lidi nemůže ubytovat jižní Morava. Znamená to, že prakticky od této chvíle přestáváme uprchlíky ubytovávat v jakýchkoli komerčních zařízeních, která samozřejmě stojí mnohem víc. Začneme s ubytováním běženců, kteří o něj projeví zájem, a to nejprve přímo na ochoze pavilonu centra. Je zde pro to prostor, zázemí, teplo, sociální zařízení, veškeré služby... To bude první fáze. V té druhé bychom chtěli v každém okresním městě mít vytipovanou tělocvičnu. Příští týden budeme také již ubytované lidi přemisťovat z hotelů a penzionů do těchto tělocvičen. Jde o to, abychom se do tohoto nového limitu, který činí 180 korun, vešli. Souvisí s tím i zrušení plné penze, kterou jsme dosud poskytovali. Stravování bude na jednotlivých lidech - jednali jsme již s charitativními organizacemi a požádali je, aby na zařízení, která teď budeme postupně budovat, napojili nejrůznější humanitární sbírky, potravinovou banku a podobně,“ uvedl na brněnském výstavišti hejtman Jan Grolich a připojil apel na obyvatele jižní Moravy. „Obracíme se opět na lidi, kteří nabízejí ubytování, aby tak činili prostřednictvím stránek pomahejukrajine.cz . Děkujeme za každou nabídku, budeme je stoprocentně využívat. Prosíme jen, aby se skutečně jednalo o dlouhodobé ubytování,“ dodal Grolich.

S celou změnou v systému ubytování uprchlíků v Jihomoravském kraji bude pomáhat především Hasičský záchranný sbor ČR, který nejprve přizpůsobí k ubytování prostory ochozu pavilonu B brněnského výstaviště. Ten podle ředitele jihomoravských hasičů Jiřího Pelikána umožní umístit až 300 uprchlíků. Následně budou hasiči připravovat na příjem uprchlíků vytipované tělocvičny.

