Hejtman Grolich: Okamurův nacistický výrok nesmí zapadnout

Okamurův nacistický výrok nesmí zapadnout.

Když jsem slyšel, jak Okamura přirovnal uprchlíky k šarži zkaženého masa, říkal jsem si: Cože? Pustil jsem si to dvakrát. Nevěřil jsem, že je něco takového vůbec možné.

To nebyl jenom nechutný a populistický výrok. To byl regulérně nacistický výrok. A to teda ne.

Tohle bylo natolik přes čáru, že to nesmí zůstat bez reakce veřejnosti. Protože když to přejdeme s tím, že je to jenom rétorika, tak to může taky hodně špatně dopadnout.

A s Okamurou a lidmi, kteří takhle mluví, není možné vést debatu a sedět s nimi u jednoho stolu.

Natočili jsme na téma nenávisti celý další díl JINÉHO podcastu.

