Hejtman Grolich: Úspěch v Koreji

09.09.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání s Jižní Koreou.

Hejtman Grolich: Úspěch v Koreji
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Úspěch v Koreji!

O pracovních cestách sem nepíšu a dost se jim vyhýbám, ale toto bylo fakt důležitý. Toto se mailem nevyřídí…

Z pracovní cesty do Jižní Koreje si odvážíme jasný výsledek – podařilo se nám jednat přímo s nejvyšším vedením tří klíčových firem, které budou stavět Dukovany.

Setkali jsme se s:

KHNP – hlavní energetická společnost,

Daewoo – zodpovědná za stavbu (v peak fázi až 4 500 lidí na stavbě),

Doosan – dodavatel technologií včetně samotného jaderného reaktoru, jehož výrobu jsme viděli na vlastní oči.

S firmami jsme řešili, jak se náš region na stavbu připravuje, jaké informace potřebujeme a proč je důležité mít přímou komunikaci. Také jsme zdůraznili, že chceme, aby jejich management sídlil v Brně či poblíž – ne jen v Praze.

Vzali jsme s sebou i firmy z Jihomoravského kraje, které mají zájem se do projektu zapojit. Díky tomu získaly kontakty přímo u zdroje.

Pro mě osobně to byl silný moment – stát přímo u výroby u reaktoru podobného tomu, který jednou bude vyrábět energii i pro naši zemi, a vědět, že děláme maximum pro to, aby z toho měl náš kraj co největší přínos.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Grolich

