Hejtman Grolich: Úspěch v Koreji

Úspěch v Koreji!
O pracovních cestách sem nepíšu a dost se jim vyhýbám, ale toto bylo fakt důležitý. Toto se mailem nevyřídí…
Z pracovní cesty do Jižní Koreje si odvážíme jasný výsledek – podařilo se nám jednat přímo s nejvyšším vedením tří klíčových firem, které budou stavět Dukovany.
Setkali jsme se s:
KHNP – hlavní energetická společnost,
Daewoo – zodpovědná za stavbu (v peak fázi až 4 500 lidí na stavbě),
Doosan – dodavatel technologií včetně samotného jaderného reaktoru, jehož výrobu jsme viděli na vlastní oči.
S firmami jsme řešili, jak se náš region na stavbu připravuje, jaké informace potřebujeme a proč je důležité mít přímou komunikaci. Také jsme zdůraznili, že chceme, aby jejich management sídlil v Brně či poblíž – ne jen v Praze.
Vzali jsme s sebou i firmy z Jihomoravského kraje, které mají zájem se do projektu zapojit. Díky tomu získaly kontakty přímo u zdroje.
Pro mě osobně to byl silný moment – stát přímo u výroby u reaktoru podobného tomu, který jednou bude vyrábět energii i pro naši zemi, a vědět, že děláme maximum pro to, aby z toho měl náš kraj co největší přínos.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV