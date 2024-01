Hejtman Krkoška: Letiště Ostrava nabídne jedenáct nových destinací

reklama

„Lidé si už mohou objednávat letenky do dvou nových destinací, které jsme nedávno oznámili. Velmi žádaná je nová pravidelná linka do španělské Málagy, kam se bude od června lítat každé pondělí a čtvrtek. Do Podgorice v Černé Hoře pak bude frekvence jednou týdně. Věřím, že cestující tyto linky naplní, obě je dopraví na atraktivní dovolenková místa,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s tím, že do Málagy bude létat Ryanair, linku do Podgorice bude provozovat letecká společnost Air Montenegro.

Nově budou v nabídce ostravského letiště také dlouho očekávané letní destinace. Společně s cestovní kanceláří Čedok a leteckou společností Smartwings se bude létat na Kanárské ostrovy – Fuerteventuru, do italské Lamezia Terme, do Tirany v Albánii, turecké Enfidhy, do Chania na řeckém ostrově Kréta a Marsa Matruh v Egyptě.

Cestovní kancelář Fischer a Exim Tours přinesou na ostravské letiště další novinky: tureckou Egejskou riviéru a Dalamán, řecký ostrov Thassos, španělskou Murcii a Podgoricu v Černé Hoře.

Nově se na ostravském letišti cestující setkají s nabídkou cestovní kanceláře TUI do Bulharska a Turecka.

Od konce března 2024 dojde také k navýšení počtu rotací na lince Ostrava-Londýn. Letecká společnost Ryanair bude spoj provozovat celkem 3x týdně.

I nadále bude LOT Polish Airlines létat na pravidelné lince Ostrava-Varšava, kde je umožněno s jednoduchým přestupem pokračovat do dalších destinací v Evropě, severní Americe a Asii.

„Rostoucí poptávka po létání z našeho ostravského letiště přinesla nejen dobré hospodářské výsledky, ale také více možností, kam vycestovat v roce 2024. K pravidelným linkám do Varšavy a Londýna se už v únoru přidají lety do Egypta, postupně se pak začne létat také do dalších destinací. Jsme rádi, že můžeme našim cestujícím pro příští rok nabídnout hned 11 novinek. Mezi nimi se objeví dlouho poptávané Kanárské ostrovy, Itálie, Španělsko, Černá Hora nebo prozatím neobjevená panenská Albánie,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a. s.

