Hejtman Kuba: Chceme, aby naše děti žily v prosperujícím regionu

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba ve čtvrtek 29. února ubezpečil na tiskové konferenci Jihočechy, že další rozvoj ploch u letiště kraj pečlivě plánuje tak, aby zabezpečil hospodářský rozvoj celých jižních Čech a zároveň pomohl financovat provoz jihočeského letiště. Aktuálně volná plocha o celkové rozloze 152 hektarů může být využita třeba na výstavbu nákupního centra, průmyslových objektů pro lehkou výrobu, výzkumná centra, zázemí pro společnost Smartwings nebo cargo dopravu.

„To, jaké firmy sem přivedeme, kdo sem přijde pracovat, to vlastně rozhoduje o tom, jak za 20 nebo 30 let budou jižní Čechy vypadat. Chceme, aby naše děti žily v prosperujícím regionu, kde sídlí firmy se zajímavým potenciálem. Rozhodně nemůžeme připustit, aby tu byly jen skladové haly. Ty nenabídnou zajímavá pracovní místa pro lidi, kteří mohou region posunout dále,“ uvedl hejtman Kuba a tím, že celý projekt je dlouhodobý a první stavební práce v podobě demolice starých budov, které dříve sloužily armádě, by měly začít příští rok. "Myslím si, že se bavíme třeba o horizontu deseti let. Dneska je pro nás důležité, že firmy, které by zde mohly být, za námi přicházejí s otázkou: Za jak dlouho by to mohlo stát? Tohle území má obrovskou výhodu, že je v majetku Jihočeského kraje, tedy bez komplikací s povolovacími procesy," uvedl Kuba, podle něhož je další přínos projektu v ekonomickém zisku, z něhož by kraj pomáhal financovat provoz letiště.

Plán dalšího rozvoje areálu letiště podle něj počítá i s tím, že u vjezdu do areálu, kde se nyní nachází parkoviště, by stálo nákupní centrum včetně rychlého občerstvení "Kromě toho je to ideální lokalita pro čerpací stanici. A jejich majitelé o to mají zájem, jen když to místo vidí," řekl Kuba. Objekt bývalých kasáren by zase podle hejtmana mohlo nahradit výzkumné centrum se zaměřením na malé modulární reaktory. "Vzhledem k tomu, že Temelín je odtud vzdálený 30 kilometrů, tak to má svou logiku," uvedl. Dodal, že další lokalitu v areálu by mohla využívat společnost Smartwings jako zázemí pro servis letadel.

„Smartwings hledá v této chvíli v České republice místo, kde by stavěli nějaké haly na opravu letadel, takže kdybychom je dokázali přivést sem na letiště, bylo by to pro obě strany velmi zajímavé. Vedeme v tomto ohledu nějaká jednání a toto je přesně to o co se teď snažíme a byli bychom rádi, kdyby se to podařilo. Už kvůli zajímavým pracovním místům pro Jihočechy,“ dodal hejtman Kuba.

Kraj by rád využil i bývalou raketovou základnu, která patří obci Homole. Mohlo by tu vzniknout například středisko a výcvikový park integrovaného záchranného systému. “Pan starosta z Homolí nás požádal o spolupráci. Takové středisko v ČR ani v Evropě není. Měli bychom u nás na jihu Čech unikát, vlastně dopravní polygon, na kterém by mohli například hasiči trénovat s těmi velkými, těžkými auty. A zase přesně otevíráme ten potenciál, kdyby nám sem mohly jezdit trénovat hasičské jednotky z půlky Evropy. To je přesně něco, co my v jižních Čechách potřebujeme,” uzavřel jihočeský hejtman.

