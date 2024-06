Hejtman Kuba: Medaile pro vítěze náležely všem účastníkům

Akce, nad níž kromě hejtmana a primátorky převzala záštitu také náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová, předseda Jihočeské krajské organizace ČUS František Vavroch a ředitel Krajského ředitelství policie JčK Luděk Procházka, se uskutečnila v úterý 18. června v areálu českobudějovického Sportovního klubu policie. Součástí slavnostního zahájení bylo i předání medailí pro vítěze. Dostali je všichni, zaslouženě. Speciální ocenění pak měl hejtman Kuba pro nejstarší účastníky, paní Jiřinu Hrušovou a Jaroslava Petráně, kterým je oběma 84 let.

„Dnes se koná už desátý ročník téhle akce. Už je to prostě na jihu Čech tradice. Mám z ní velkou radost. Loni jsme se se seniory domluvili, že by na ty soutěže potřebovali jednotná trika a my je dnes dodali. Slib jsme splnili a všichni dnes mohli nastoupit na úvodní nástup v modrých trikách s označením 10. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje. Dělá mi to radost, je tady cítit obrovská energie, entuziasmus a dělá mi radost vidět lidi, že si i v pozdějším věku prostě ten život užívají, ten život je aktivní, a to je hrozně fajn,“ uvedl hejtman Martin Kuba a prohlásil desátý ročník krajských her seniorů za oficiálně zahájený.

Že jsou České Budějovice městem sportu si myslí i jejich primátorka Dagmar Škodová Parmová, která všechny účastníky pozvala na blížící se Olympiádu dětí a mládeže, jejíž slavnostní zahájení proběhne již tuto neděli. „Jsem velmi ráda, že se do sportování zapojují všechny cílové skupiny. Senioři jsou pro mě srdeční záležitost, protože se tu setkáváme už po desáté na Sportovních hrách seniorů a pokud se zde zapojí několik set aktivních sportovců, tak je to pro mě velká radost a určitě všem přeji, aby si to užili. A my se těšíme i na nějaké ty rekordy,“ uvedla primátorka.

Oba pak následně spolu s ostatními zahajujícími předali účastníkům medaile. Zasloužili si je totiž všichni. To, že jsou vítězi už jenom svou účastí, však jejich chuť bojovat o nejlepší výsledek nikterak nezmenšilo. Jak bylo během zahájení s nadsázkou řečeno: Pro účastníky jihočeských sportovních her seniorů není důležité zúčastnit se, ale zvítězit.

