Hejtman Kuba: Svléká se před radnicí, mlátí na její dveře holým zadkem a s posměchem vykřikuje

Milí Jihočeši a Budějčáci, tady můj komentář k situaci kolem fotbalového Dynama.
Situace kolem českobudějovického fotbalového Dynama bohužel dospěla do stadia, kdy už vyžaduje jasné kroky ze strany města i kraje. I když jsem se dlouho snažil do situace nevstupovat, poslední vývoj překročil všechny únosné meze a chci vás všechny ujistit, že s Petrem Marošem už na těchto krocích pracujeme a v příštím týdnu vás o nich budeme informovat.
Chování opilého manažera klubu pana Jelena, který se v noci svléká před radnicí, mlátí na dveře radnice holým zadkem a s posměchem vykřikuje jméno Petra Maroše jen proto, že po klubu chce vyúčtování smlouvy, na základě které se má klub starat o stadion, je nepřijatelné. Klub za to dostává od města veřejné peníze, a proto je nutné vykázat, na co je vynakládá. Díky této smlouvě také klub využívá stadion, který je ale pořád majetkem města, a tedy všech Budějčáků. Vyúčtování této smlouvy klub přes veškeré urgence do dnešního dne nedodal.
Musím říct, že situace kolem klubu se bohužel vyvíjí přesně tak, jak jsem čekal. Když se mě někteří lidé snažili přesvědčit, že tahle „parta“ kolem nové majitelky sem přišla klubu pomáhat, měl jsem k tomu velmi skeptický pohled. Bohužel se moje předpověď naplnila.
Mimochodem, o to víc jsem rád, že se nám podařilo získat do majetku kraje areál Složiště, který do té doby naprosto ovládal klub. Všem, kteří tady kritizovali moje rozhodnutí Složiště od předchozího majitele získat bych rád připomněl, že pokud by se to tenkrát nepovedlo, dnes by tenhle pan Jelen, který opilý vykřikuje před radnicí, rozhodoval o tom, jestli na Složišti budou smět hrát malí jihočeští fotbalisté z Akademie, jejíž provoz platíme všichni z městských a krajských peněz. A my bychom na to, jestli tam smí hrát neměli žádný vliv.
Všechny kroky, které dál budeme dělat, budou vždy vedeny s maximálním ohledem na rozvoj mládežnického fotbalu na jihu Čech a budoucnost akademie. Za sebe mám ale jasno v tom, že tahle „parta“ by měla co nejrychleji z Dynama zmizet a dělat ostudu někde jinde. Klub s historií Dynama si tohle prostě nezaslouží.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku