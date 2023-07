Hejtman Kulhánek: Můžeme se inspirovat zdravotnickým centrem v rakouském Gmündu

reklama

Zúčastnili se ho hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, starosta města Aš Vítězslav Kokoř, konzulka České republiky v Mnichově Ivana Červenková, zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a regionálního sdružení měst a obcí Euregio Egrensis, ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März a v neposlední řadě také vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Alena Šalátová.

„Požadavek na vytvoření přeshraniční zdravotnické spolupráce se sousedním Bavorskem vznesl starosta města Aš. Podle něj není problémem vzdálenost do nejbližší nemocnice, která se nachází v Chebu, ale dostupnost zejména ambulantních specialistů. Na jejich ošetření se čeká neúměrně dlouhou dobu vzhledem ke zdravotním potížím pacientů. Na samém počátku jednání je pro nás velkou výhodou, že se můžeme inspirovat zdravotnickým centrem Healthcross v rakouském Gmündu, které slouží také obyvatelům příhraničních obcí na jihu Čech,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Jedním z hlavních témat jednání bylo financování poskytované péče zvláště s ohledem na rozdílné úhrady v České republice a Německu. Pokud by totiž český občan využil zdravotnické zařízení v Selbu, bude mu účtována částka dle německého ceníku, nikoliv podle českého. Cenový rozdíl by byl následně proplácen bavorskou vládou, podobně jako to funguje v případě Gmündu.

Dále se přítomní zabývali problematikou jazykové bariéry nejen při samotném vyšetření, ale i v souvislosti s lékařskými zprávami. Současně byla diskutována opatření, aby nedocházelo k odlivu českého zdravotnického personálu do Německa.

Následovat bude vytvoření komplexní studie a analýz, které se mimo jiné soustředí na to, kolik potencionálních pacientů by mohlo zdravotnické středisko v Selbu navštívit a o jaké zdravotnické obory by měli především zájem. K dalšímu posunu v realizaci je rovněž nezbytně nutné zjistit, zda by německá vláda byla ochota podílet se prostřednictvím speciálního fondu na financování poskytované péče.

