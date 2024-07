Hejtman Netolický: Larischovu vilu čeká velký rozvojový projekt, kraj už přispěl 40 miliony

Včetně této dotace dosáhla krajská podpora na záchranu a rozvoj objektu částku 40 milionů korun. „Krajská podpora Larischovy vily se datuje od roku 2016, kdy jsme začali podporovat záchranu objektu z dnešního pohledu drobnějšími částkami na sanaci dřevomorkou napadeného dřeva. Od té doby jsme se dostali na částku 40 milionů korun, a to včetně nedávno na zastupitelstvu schválených 10 milionů, kterými chceme pomoci legionářům se spolufinancováním projektu, na který získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady projektu jsou v předpokládané hodnotě necelých 80 milionů korun. Na konci července proběhne otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

S legionáři hejtman hovořil také o nejbližších připravených etapách. „V rámci první etapy budou rekonstruovány interiéry západního křídla, jídelny a přilehlého sálu. Dále bude řešena rekonstrukce interiérů suterénu, kde je mimo jiné nutné restaurovat některé historické prvky,“ řekl hejtman Netolický.

„Již osm let, během kterých spolupracuje ČsOL s Pardubickým krajem, se ukazuje, jak klíčovým partnerem pro nás kraj je. S jeho pomocí a podporou se nám daří přetvářet Larischovu vilu a její okolí na vzpomínkové místo, které důstojně ponese odkaz zavražděných obyvatel Ležáků za druhé světové války. V současné době se nacházíme ve zlomovém okamžiku těchto snah, po kterém by v průběhu několika málo let mělo dojít k celkové rekonstrukci objektu a instalaci vnitřní i vnější expozice. Věříme, že se díky tomu v relativně dohledné době stane Larischova vila významným vzpomínkovým místem na mapě republiky a stane se cílem pro početné výpravy školní mládeže. O to se ostatně snažíme již dnes,“ řekl předseda Pavel Budinský.

Projekt, podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu pro Československou obec legionářskou, připravila Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, se kterou budou legionáři nadále spolupracovat i v průběhu realizace projektu.

