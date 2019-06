Hejtman Netolický: Od počátku bylo nezbytné, aby se město Pardubice finančně přihlásilo ke stavbě terminálu

„Město spolu s krajem je připraveno společnosti pomoci formou navýšení základního kapitálu. Část takto získaných prostředků by sloužila na investice a část na posílení likvidity společnosti. Pardubice by ze svého rozpočtu uvolnily částku 23,1 milionu korun, určenou právě na navýšení základního kapitálu společnosti, a dalších 6,2 milionu korun by město společnosti poskytlo jako příplatek mimo základní kapitál na financování úvěru,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za městský rozpočet Jan Mazuch, který se spolu s primátorem města Martinem Charvátem zúčastnil jednání s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.

„Pro nás bylo v rámci jednání od počátku nezbytné, aby se město finančně přihlásilo ke stavbě terminálu a pomohlo tak společnosti EBA v rámci směnečného úvěru, za který město ručí. My jsme jako kraj a minoritní akcionář náš podíl na terminálu uhradili z vlastních zdrojů. Po několika jednáních s městem jsme odsouhlasili, že v rámci navýšení základního kapitálu uvolníme dle vlastnických poměrů částku 11,9 milionu korun, což již schválila krajská rada,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Právě navýšení základního kapitálu by podle slov primátora Martina Charváta mělo letišti pomoci v současné situaci a zároveň mu umožnit investovat. „Vzhledem ke zrušení některých letů či nedávnému výpadku ruských dopravců je potřeba letiště podpořit a umožnit mu další rozvoj. Věřím, že se nám spolu s Pardubickým krajem jako druhým akcionářem podaří tyto dopady zmírnit,“ dodává primátor Martin Charvát. Pokud záměry o finanční podpoře firmy EBA projdou zastupitelstvy města, které vlastní dvě třetiny, a kraje vlastnícího jednu třetinu společnosti, oba akcionáři by na základě poměru obchodních podílů ve společnosti podpořili letiště navýšením základního kapitálu v celkové výši 35 milionů korun.

Část poskytnutých finančních prostředků by společnost následně využila například k pokrytí nákladů spojených s cargo dopravou či dokončením autoparku. „Vybudování autoparku je pro letiště prioritou, práce zde už začaly, zbývá je dokončit, abychom mohli autopark uvést do provozu. Druhou významnou investici spatřujeme v rozvoji cargo dopravy, jelikož zefektivnění obsluhy a odbavování by mělo letišti pomoci získat nové osobní i nákladní dopravce, poněvadž by zde bylo možné odbavit více typů letadel,“ popisuje využití investic předseda představenstva společnosti EBA Petr Juchelka.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš vnímá velmi pozitivně snahu vedení letiště přilákat další dopravce. „I přes avizované výpadky jsem rád, že vedení nezůstává jen nečinně stát se zalomenýma rukama a paní ředitelka se velmi aktivně snaží tyto výpadky nahradit a případně i rozšířit nabídky letů z Pardubic. Pakliže vše půjde dobře, mohl by příští letový plán znamenat nové možnosti do zajímavých destinací,“ řekl Michal Kortyš.

autor: PV