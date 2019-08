Hejtman Netolický: Pardubické letiště chce v roce 2020 dosáhnout 250 tisíc cestujících

Na společném jednání se hejtman Martin Netolický se svým protějškem Anatolijem Artamonovem domluvil na konkrétních krocích, jejichž cílem je navázání přímých letů. Česká delegace, doplněná o velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku a další zástupce české ambasády, si prohlédla také samotné letiště, které chce v roce 2020 dosáhnout 250 tisíc cestujících ročně.

„Ruská strana projevila eminentní zájem o jednání, které by mělo vést k zavedení přímého leteckého spojení mezi Pardubicemi a Kalugou. Obě města mají společné to, že se nachází nedaleko hlavního města země s dobrou dopravní dostupností jak po železnici, tak po silnici. To je také velkým benefitem Kalugy oproti velkým letištím v Moskvě, které jsou vzhledem k dopravní situaci v ruském hlavním městě často špatně dostupná,“ uvedl hejtman Netolický. „S gubernátorem Kalugy a vedením letiště jsme se domluvili, že společnost EBA společně s kalužskými kolegy vypracuje návrh možné spolupráce včetně finančního modelu. Zároveň budeme chtít hledat dopravce, který by tuto linku provozoval. Ruská strana se zavázala, že je připravena na počátku spojení vynaložit dvojnásobnou finanční částku než akcionáři letiště EBA. My jsme připraveni, pakliže nalezneme dopravce a finanční model bude rozumný, podpořit tuto linku v jejím počátku z krajského rozpočtu,“ sdělil hejtman Netolický, který se o tyto lety zajímal také v rámci jednání ve dvou průmyslových oblastech.

Eminentní zájem o spojení by měli například čeští zaměstnanci koncernu Volkswagen v Kaluze, ale také ruští turisté, kterým mnohdy cesta z Kalužské oblasti na moskevské letiště Šerementěvo trvá i okolo pěti hodin. Kalužské letiště získalo mezinárodní status v roce 2015 a od té doby se velmi dynamicky rozvíjí.

„Letiště je velmi útulné, a to včetně nového terminálu, který vyšel na přibližně 140 milionů korun. Jedná se o velmi jednoduchou stavbu, která však plní nejpřísnější bezpečnostní kritéria pro mezinárodní lety. Letiště chce v roce 2020 dosáhnout 250 tisíc cestujících a v roce 2030 dokonce půl milionu. Vzhledem ke své poloze se toto může podařit, jelikož se daří lákat letecké společnosti jak v rámci vnitrostátních letů, tak mezinárodních, a to například do Turecka či středoasijských postsovětských republik,“ doplnil hejtman.

