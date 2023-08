Hejtman Půta: Seniory v Liberci ani nikde jinde v kraji nediskriminuji

reklama

Nový domov seniorů v Hrádku pro velký ohlas ještě jednou, tentokrát i s pohledy na právě probíhající stavbu, která seniorům začne sloužit od července příštího roku. Spolupředseda základní organizace Strany zelených v Liberci mě v této souvislosti osočil, že „diskriminuji liberecké seniory“ a že upřednostňuji seniory v jiných částech kraje na úkor těch v Liberci. Když pominu skutečnost, že se Liberecký kraj musí starat a stará o seniory a další sociálně potřebné v celém našem regionu, rád bych uvedl následující:

Rozvoj zdravotní péče a sociálních služeb v Libereckém kraji patří k našim hlavním prioritám. V sociálních službách proto budujeme po celém našem kraji v rámci transformace pobytových zařízení nové objekty pro klienty sociálních služeb. Podporujeme navýšení kapacity pobytových služeb sociální péče, od přípravy investičních projektů kraje až po zařazení nových objektů budovaných obcemi, městy, neziskovými organizacemi a dalšími investory do sítě sociálních služeb.

Zahájili jsme také mimo jiné výstavbu nového pavilonu Centra urgentní medicíny v Liberci (radši to ještě jednou zopakuji – v Liberci), které bude po svém dokončení patřit k nejmodernějším nemocničním komplexům nejen v České republice. Především ale poskytne rychlou a urgentní péči všem obyvatelům našeho kraje. Staráme se také o zachování a rozvoj zdravotní péče v dalších krajských nemocnicích: v České Lípě, Turnově, Semilech a Frýdlantu.

Mezi naše priority patří také zachování dostupnosti služeb Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, s čímž souvisí i výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících základen výjezdových stanovišť záchranky, jejího technického vybavení a vozového parku po celém regionu. Zajišťujeme poskytování služeb v Hospici sv. Zdislavy v Liberci (opakuji, v Liberci) a v Centrech duševního zdraví podporujeme terénní služby pro pacienty s psychickými a psychosomatickými chorobami.

Věřím, že na základě tohoto zdaleka ne kompletního výčtu je zřejmé, že seniory v Liberci ani nikde jinde v našem kraji nediskriminuji. Společně s kolegy a kolegyněmi se jako Liberecký kraj snažíme dělat maximum pro to, aby se nejen jim, ale i všem ostatním našim spoluobčanům u nás lépe žilo.

Možná kdyby byl pan spolupředseda lépe obeznámen s problematikou sociálních služeb, věděl by, že se jednotlivá zařízení nemohou při rozhodování o poskytnutí služeb řídit trvalým pobytem osob. V novém domově seniorů v Hrádku tak třeba může bydlet i někdo z Liberce nebo z jiného místa našeho kraje, a to samé se děje jistě i naopak. Stejně tak nepředpokládám, že by Liberec jako zřizovatel diskriminoval při přijetí do domova seniorů ve Vratislavicích třeba obyvatele Kryštofova Údolí.

Považuji za chybu, že statutární město Liberec až donedávna neposkytovalo pro „své“ seniory žádné sociální služby a je správné, že se k tomu převzetím domovů ve Františkově a Vratislavicích přihlásilo. Jen připomenu, že Liberecký kraj si na oplátku od města převzal do své správy libereckou zoologickou a botanickou zahradu, o jejichž správu, a především další rozvoj, se stará stejně příkladně jako o další nadregionální instituci v Liberci – Oblastní galerii.

Respektuji, že pan Felcman pro výměnu zřizovatelských funkcí nikdy jako liberecký zastupitel nehlasoval a zřejmě si myslí, že rozpočet Libereckého kraje je náhradní kasička pro statutární město Liberec.

