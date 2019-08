Hejtman Šimek: Prvňáčci v kraji dostanou dárek, 100 tisíc vstupenek do vědeckých center a památek

Téměř osm a půl tisíc prvňáčků dostane jako dárek do prvního školního roku vstupenky do dvanácti vědecko-populárních center, muzeí i architektonických památek na jižní Moravě. Díky projektu Prvňáčci v říši vědy, techniky a historie obdržely zapojené školy téměř sto tisíc vstupenkových knížek v celkové hodnotě přes deset milionů korun.

Vstupenky společnými silami v průběhu letních prázdnin rozesílali pracovníci Hvězdárny a planetária Brno a VIDA! science centra. Většina z nich je platná do konce ledna 2020 a využít je může dítě do věku od šesti do devíti let. Nápad s odměněním prvňáčků touto cestou se zrodil před třemi lety. Letos se do něj zapojil dvojnásobný počet institucí než loni. Knížky plné volných vstupenek obdrželo 162 škol, které se do projektu přihlásily na základě výzvy ředitelů Hvězdárny a VIDA! Ti před prázdninami oslovili všech 531 základních škol, které v kraji fungují.

„Náš region je jediným v České republice, kde se podobný projekt realizuje, a Jihomoravský kraj je jeho hrdým partnerem. Díky tomu naplňujeme nejen naši vizi o atraktivní prezentaci vědy na mnoha úrovních, ale hlavně motivujeme děti vstoupit do světa poznání bez finanční bariéry. Věřím, že mnoho rodin nebo tříd si díky tomuto dárku udělá zajímavý a smysluplný výlet. Navíc díky tomu nejmenším návštěvníkům ukážeme, kolik zábavných a moderních vědeckých center v našem kraji máme a že věda není žádná nuda,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Děti mohou objevovat například tajemství lovců mamutů v Archeoparku Pavlov, prozkoumávat vesmír na Hvězdárně a planetáriu Brno, zažít vědecké pokusy na vlastní kůži ve VIDA! science centru nebo obdivovat svět techniky a historických automobilů v Technickém muzeu. Díky zapojení Muzea Brněnska se prvňáčkům otevřou zdarma brány také do vily Löw-Beer, na Mohylu míru, do Podhoráckého muzea, Památníku písemnictví na Moravě nebo muzea ve Šlapanicích. Stranou nezůstalo ani Mendlovo muzeum Masarykovy univerzity a Mahenův památník, který provozuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně, nebo Zámek Slavkov – Austerlitz.

„Když jsme tento projekt před třemi lety rozjížděli, zapojila se do něj pouze Hvězdárna a VIDA!. Mám radost, že se nám za tak krátkou dobu podařilo propojit tolik zajímavých institucí, které se nebojí těch nezvídavějších a nejnáročnějších návštěvníků. Prvňáčkům tak pomůžeme otevřít dveře do světa vědy a poznání s mnoha atraktivními tématy, která je mohou pomoci nenásilně formovat a dávat odpovědi na otázky, kterých je každé dítě plné,“ doplnil Jiří Dušek.

Projekt Prvňáčci v říši vědy, techniky a historie je společným, vzdělávacím projektem Archeoparku Pavlov, Hvězdárny a planetária Brno, Muzea Brněnska, Mendelova muzea Masarykovy univerzity, Technického muzea v Brně, VIDA! science centra a Knihovny Jiřího Mahena a Zámku Slavkov – Austerlitz. Projekt se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Koordinátorem je Hvězdárna a planetárium Brno a VIDA! science centrum Brno.

Do jakých muzeí a center se budou moci prvňáčci zdarma podívat?

Archeopark Pavlov

Hvězdárna a planetárium Brno

Vila Löw-Beer (Muzeum Brněnska)

Mendlovo muzeum Masarykovy univerzity

Mohyla míru (Muzeum Brněnska)

Technické muzeum v Brně

VIDA! science centra

Mahenův památník (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

Podhorácké muzeum (Muzeum Brněnska)

Památník písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)

Muzeum ve Šlapanicích (Muzeum Brněnska)

Zámek Slavkov - Austerlitz

