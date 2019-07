Hejtman Štěpán: Investici do rychnovské nemocnice vnímáme jako zcela zásadní

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu 17. 7. navštívil Královéhradecký kraj. Během návštěvy ho s regionálními zdravotnickými projekty seznámili zástupci kraje a krajských nemocnic. Ministr také zavítal do rychnovské nemocnice, na jejíž modernizaci se má stát finančně podílet.

„Pana ministra jsme seznámili s významnými projekty a s hospodařením krajského zdravotnictví. Informovali jsme ho o pokračujícím výběrovém řízení na nákup magnetické rezonance pro náchodskou nemocnici i o uvažované fúzi krajských nemocnic, která zlepší ekonomiku krajem řízených zdravotnických zařízení. Dalším velkým úspěchem je dokončená soutěž na pořízení jednotného nemocničního informačního systému, který jsme v dubnu vysoutěžili jako vůbec první kraj v celé republice,“ sdělil Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Ministr Adam Vojtěch dále v doprovodu hejtmana Jiřího Štěpána, náměstka Aleše Cabicara, radního Václava Řehoře a zástupců vedení krajských nemocnic navštívil nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Královéhradecký kraj plánuje v rámci rozšíření průmyslové zóny nemocnici zmodernizovat. Na 400milionový projekt má přispět stát.

„S ministrem zdravotnictví jsme navázali na předešlá jednání s premiérem a dalšími zástupci vlády ČR. Investici do rychnovské nemocnice vnímáme jako zcela zásadní, proto jsme v souladu se závěry strategické komise vypsali výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na její přístavbu a modernizaci. To, že připravujeme zateplení a výměnu oken pavilonu DIGP a modernizaci porodních sálů, znamená, že s nemocnicí jednoznačně počítáme a budeme pokračovat v práci pro její rozvoj. Modernizací nemocnice docílíme nejen zkvalitnění poskytované péče, ale i zlepšení vybavenosti celého Rychnovska,“ zhodnotil hejtman Jiří Štěpán.

Ministr zdravotnictví přislíbil, že věc projedná s ministryní financí Alenou Schillerovou a zkusí najít řešení v podobě rozložení dotace do několika let. Kraj by první finance mohl potřebovat v horizontu let 2020 až 2022.

V červnu kraj vypsal soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. Aktuální termín pro podání nabídek je 14. srpen 2019. „Projekt modernizace rychnovské nemocnice počítá s vybudováním multioborového pavilonu akutní lůžkové a intenzivní péče s centrálním příjmem. Vzniknout by měly i nové operační sály spolu s lůžkovou částí,“ doplnil radní pro investice Václav Řehoř.

Projekt na modernizaci rychnovské nemocnice je součástí vládního usnesení č. 97 z února 2015 o podpoře průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a rovněž Memoranda uzavřeného mezi Vládou ČR, Královéhradeckým krajem a společností Škoda Auto. V červnu 2017 vláda přislíbila navýšení investice do rychnovské nemocnice na 300 milionů korun ze státního rozpočtu.

Rychnovská nemocnice zajišťuje zdravotnickou péči pro spádovou oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli. Spadá sem oblast Orlických hor a průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, kam dojíždí za prací na 12 tisíc lidí. Rychnovsko je druhým největším okresem v Královéhradeckém kraji.

