Hejtman Vondrák: Hutní podnik se musí chovat také jako dobrý soused

Považuji za nepřijatelné, aby skládka uhlí takto otravovala obyvatelům Radvanic a Bartovic život. Neinvestujeme miliardy korun do výměny kotlů, abychom pak přihlíželi něčemu takovému. Byť kontroly, které na skládce provádějí hygienici, Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad a další instituce, ukazují, že huť plní a dodržuje všechna nařízení a limity, nelze tvrdit, že je všechno v pořádku a nechat to tak být. Je nutné, aby se hutní podnik choval nejen jako dobrý investor a zaměstnavatel, ale také jako dobrý soused. A jako dobrý soused by měl dělat i něco navíc, než mu ukládá zákon.

Budu jednat s novými vlastníky ostravské huti, společností Liberty, o uzavření dobrovolné dohody s Moravskoslezským krajem, ve které by byla zakotvena další konkrétní opatření, která podnik udělá nad rámec českých zákonů a evropské legislativy k tomu, aby uskladněné uhlí a manipulace s ním tolik nezatěžovala životní prostředí.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pravidelně přezkoumává závazné podmínky integrovaných povolení pro hutě. Kontroluje, zda hutní provozy skutečně při výrobě koksu, surového železa, aglomerátu, oceli a dalších produktů využívají nejlepší dostupnou techniku. Ta rozhodnutí rozhodně neleží u ledu a jsou stále živá, je možné do nich zapracovat další nová opatření.

Vyzývám proto odborníky i laickou veřejnost k diskusi na toto téma. Také krajský úřad je otevřený a připraven do integrovaného povolení zapracovat další nové podmínky, které budou konkrétní, účinné a hlavně vymahatelné.

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Cestování v karavanech začíná být velmi trendy Hejtman Vondrák: Provozy na Bruntálsku nebudou montovnami na pár let Hejtman Vondrák: Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner Hejtman Vondrák: Cena hejtmana je ohodnocením zodpovědného přístupu ke kulturní památce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV