Hejtmanka Stráská: Prioritou je podpora nákupu jihočeských výrobků a surovin

Využití zdravých regionálních potravin. Podpora jejich producentů. Kvalitní a přitom chutná strava pro děti. To je hlavní náplň II. ročníku projektu Jihočeská Kuchtička. Startuje letos 1. října a potrvá do 31. května 2020.

Do soutěže se opět mohou zapojit školní jídelny se sídlem v obci nebo městě do dvou tisíc obyvatel na území jižních Čech. Tři nejúspěšnější si, stejně jako v I. ročníku, rozdělí 200 tisíc korun. Vítěz získá 100, druhý 60 a třetí 40 tisíc. Potvrdila to hejtmanka Ivana Stráská. „Prioritou je podpora nákupu jihočeských výrobků a surovin od našich regionálních producentů. Zvítězí ta školní jídelna, která jich v daném období odebere nejvíce,“ doplnila hejtmanka.

Do I. ročníku soutěže, na které spolupracují s krajem jihočeské místní akční skupiny, se zapojilo 23 školních jídelen. „Nejvíce z lokálních surovin vařila a první místo obsadila jídelna ZŠ a MŠ Dříteň, druhá skončila Mateřská škola Chelčice a třetí ZŠ a MŠ Katovice,“ připomněl vedoucí Oddělení marketingu JčK Jiří Gruntorád.

Mgr. Ivana Stráská ČSSD



hejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Harmonogram Jihočeské Kuchtičky 2019 až 2020

- Soutěž se koná od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2020.

- Podání čestných prohlášení: od 1. 6. 2020 do 8. 6. 2020.

- Hodnocení došlých prohlášení: od 10. 6. 2020 do 16. 6. 2020.

- Vyhlášení výsledků a odměnění tří nejlepších: od 18. 6. 2019 do 25. 6. 2020.

- Soutěž pořádá Jihočeský kraj ve spolupráci s místními akčními skupinami.

- Pravidla a více informací naleznete ZDE.

Psali jsme: Hejtmanka Stráská: Vidět mladý les totálně sežraný kůrovcem, to je pro mě beznaděj Hejtmanka Stráská: Na začátku byla myšlenka pravdy a odvaha ji říkat Hejtmanka Stráská osladila studentům začátek školního roku Hejtmanka Stráská poděkovala zemědělcům za úrodu i odvedenou práci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV