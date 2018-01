Hejtmanka Vildumetzová (ANO): Vojenskou školu je možné otevřít v Sokolově už letos

Deklaraci o spolupráci kraje s ministerstvem obrany podepsali hejtmanka Jana Vildumetzová a bývalý ministr obrany Martin Stropnický na počátku prosince loňského roku. Dokument stvrdil dřívější dohodu resortu a kraje, že se do kraje vrátí vojáci, že by v regionu mohla vzniknout pobočka střední vojenské školy, ve Vojenském újezdu Hradiště pak výcvikové centrum pro armádní nováčky. Karlovarské letiště by se také mělo stát detašovaným pracovištěm vzdušných sil a urychlila by se i výstavba dálnice D6 do Karlovarského kraje.

Psali jsme: Hejtmanka Vildumetzová: Školní statek Cheb začne letos s výstavbou dílen Hejtmanka Vildumetzová: Navýšíme spravedlivě platy každému řidiči Hejtmanka Vildumetzová: Maminky novorozeňat dostávají zlatý řetízek s andělíčkem Hejtmanka Vildumetzová: Udělat radost druhému je to nejhezčí