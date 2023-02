Hendrych (ANO): Můžeme mít účtů, kolik je bank. Téměř. Dalo by se říci...

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, dneska tady asi nebudu stát dlouho, protože drtivou většinou argumentů už tedy přednesli mí předřečníci dneska, takže se jenom dotknu některých věcí, které mi nejsou úplně možná jasné. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11039 lidí

V prvé řadě musím zdůraznit to, že skutečně hnutí ANO se staví kladně obecně k tomuto návrhu zákona, protože kvituje zpřísnění podmínek, nějaké zpřehlednění podmínek pro vyplácení humanitární dávky a pobytu Ukrajinců v České republice. To je v pořádku. Kvituji dokonce i to, že na poslední chvíli dnes přišel avizovaný pozměňovací návrh pana předsedy výboru pro sociální politiku pana doktora Kaňkovského. O tom jsme se bavili na výboru pro sociální politiku poměrně důkladně, že skutečně by mohla vznikat jakási interpretační nejasnost v případě, že by se nemovitosti, posuzované nemovitosti těch uchazečů o humanitární dávku posuzovaly nějak univerzálně, tím pádem teoreticky i v případě, že by měli tu nemovitost na Ukrajině, a v takovém případě by asi bylo jednak těžké zjišťovat, zdali je tomu tak, a potom asi také by bylo těžké to posuzovat, že by z toho mohl mít třeba ten konkrétní člověk nějaký příjem, pokud by se jednalo o nemovitost, kterou by nemohl třeba nějak komerčně využít a tak dál. Takže tohleto to vítám. Přišlo to na poslední chvíli. Jsem rád, že se k tomu pozměňovacímu návrhu pravděpodobně postaví kladně i pan ministr, že to s panem předsedou konzultoval.

Pak ale jsou tady některé věci, které prostě úplně jasné nejsou. Já si dovolím odcitovat, už to tady říkala moje předřečnice paní poslankyně Knechtová, z důvodové zprávy: návrh předkládané úpravy rozšiřuje opatření v působnosti MPSV směrem k požadavku na zabezpečení potřeby bydlení mimo nouzové ubytování a tak dál. S přihlédnutím k uvedenému je třeba konstatovat, že v tuto chvíli nemá MPSV v rámci výdajových limitů svého rozpočtu zabezpečeny finanční prostředky na krytí potřeb vyplývajících z legislativní úpravy. Já vím, že o tom tady mluvil pan ministr Jurečka už v úterý v prvním čtení, ale myslím si, že tahleta věc... bylo by dobré, kdyby aspoň na chvíli přišel na mikrofon a předpokládám, že v rámci závěrečného slova se tady téhleté problematiky dotkne a nastíní nám nějaké varianty, určitě má něco v hlavě, odkud ty peníze v podstatě na tuhletu kapitolu přijdou, protože si myslím, že chápu, že tahleta věc se řeší poměrně narychlo, ale mělo by být tady v tomhletom jasno. Měli bychom mít jasno, z kterého závazného ukazatele příslušné kapitoly ty peníze půjdou. Doufám, že se nám k tomu pan ministr vyjádří aspoň nějak výhledově.

A potom ještě jedna záležitost, kterou jsme probírali rovněž na výboru pro sociální politiku, a to je to, že v podstatě při posuzování nároku na humanitární dávku se bude sledovat účet žadatele, který on nahlásí. Diskutovali jsme to s vrchním ředitelem panem Trpkošem a přišli jsme na to, že v podstatě ministerstvo momentálně nemá žádný nástroj jak zjistit, zdali ten konkrétní uchazeč, zdali má skutečně jenom jeden účet a funguje mu jenom jeden ten účet, který bude sledován, protože jak je všem známo, můžeme mít účtů, kolik je bank, téměř, dalo by se říci, v České republice každý občan nebo každý příchozí do této země. A teoreticky můžou existovat i účty někde v některých zemích Evropské unie, směrem na západ a tak dál a ty už zkontrolovat půjdou obtížně, respektive nástroje na to momentálně nejsou. Takže to si myslím, že je takové trošku takové bílé místo tady v tomhletom. Jsem zvědav teda, jak to bude fungovat v praxi.

A úplně poslední věc, a o tom jsem také hovořil na jednání výboru pro sociální politiku, a to je to jak a zdali, a to možná pan ministr to tady lehce také jakoby naznačil, ale možná by mě to zajímalo konkrétněji, víme všichni, že úřady práce jsou přetížené, mají nedostatek pracovníků, už tak v současné době jakoby v podstatě jsou někde na nějakých limitech svých pracovních a tak dál, někdy už za hranicí, zdali tahleta nová agenda je nezatíží do té míry, že se v podstatě ten problém na úřadech práce ještě více prohloubí? Když to bude dále demotivovat současné pracovníky, jestli se uvažuje například o tom, že se nějakým způsobem personálně úřady práce v této oblasti posílí, anebo jestli si pan ministr a ministerstvo myslí, že to zvládne i se stávající kapacitou pracovníků, aniž by to způsobovalo nějaké další provozní problémy, které by ohrožovaly výplatu, řekněme, nějakých dalších nepojistných dávek a tak dál.

To si myslím, že je z mé strany v tuto chvíli všechno. A těším se na to, že pan ministr se k mým poznámkám aspoň trochu vyjádří. Děkuji vám za pozornost.

