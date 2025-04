Hendrych (ANO): Rozdíl mezi příslušníky bezpečnostních sborů a armádou se bude nadále prohlubovat

Vážené dámy a pánové, vážená paní ministryně,

já jsem tady s návrhem nového bodu pod názvem Finanční hodnocení vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů. Jsem tady už během týdne podruhé, protože se nám to tady minule nepodařilo zařadit, a v podstatě zopakuju argumenty, které si myslím, že jsou ale velmi vážné.

Já v zásadě reaguji na to, že jsem dostal před nějakými 14 dny odpověď od pana předsedy vlády na mou interpelaci, ve které jsem se ho ptal, jak vnímá finanční rozdíly mezi příslušníky bezpečnostních sborů a Armády České republiky a co s tím hodlá dělat - když to řeknu v kostce. A on mi odpověděl, že na to existuje analýza, která už je dostupná, z té jsem tady i minule citoval, použiji z ní něco i dnes, a že považuje bezpečnost České republiky za velmi vážné téma a že v podstatě vnější a vnitřní bezpečnost by měla být rovnocenná, ale že vnímá, že si konkurují na trhu práce.

Já jsem se do té analýzy začetl a byl jsem překvapen, neboť jsem zjistil, že v podstatě se tady hned na začátku píše, že na analýzu byl omezený čas, což mě překvapilo vzhledem k tomu, že byla zadána 8. 1. a výsledky přišly až teď někdy začátkem dubna. Za prvé. A za druhé, že vůbec byla zpracovávána až v letošním roce, a nikoliv daleko dříve, protože tenhleten problém, o kterém se tady hovoří v těch odborných kruzích, je tady už podstatně déle, troufnu si říct, že několik let. Takže to mě překvapilo.

Dále mě překvapilo, že ta analýza se věnovala de facto platovému srovnání mezi jednotlivými sbory a armádou za rok 2023. Nechápu, proč se tomu nevěnovala už za rok 2024, když probíhala na jaře 2025 a ta data by mohla být daleko aktuálnější.

A co z té analýzy vyplynulo, je to, že rozdíly mezi příslušníky policie a Hasičského záchranného sboru a armády jsou řádově někde mezi 3 až 7 000 korunami.

Velice problematickým bodem té analýzy je podle mě, že se vůbec nevěnovala platům jiných bezpečnostních sborů, jako je Vězeňská služba České republiky, Celní správa a i další bezpečnostní sbory, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů a tajné služby. Zřejmě proto, že na to byl ten omezený čas, čemuž tedy nerozumím. To mě trochu mrzí, protože konkrétně Vězeňská služba České republiky, která má zhruba 7 500 příslušníků a chybí jí zhruba 800 lidí v současné době - ten nábor je velmi problematický, stejně jako do ostatních bezpečnostních sborů, a i k armádě - se potýká opravdu s významnými problémy s náborem a v podstatě i s tou konkurencí těch ostatních bezpečnostních sborů a vůbec se na ni v té analýze nemyslelo.

Já bych to rád tady probral. Jsem rád, že je tady paní ministryně Černochová, která minule na moje vystoupení tady, když jsem navrhoval tenhleten bod, reagovala, ale já už jsem na to reagovat nemohl, což tedy nepovažuji zrovna za fér. Fér by bylo, kdyby přemluvila část, alespoň část vládní koalice k tomu, aby tenhleten bod zařadila na program schůze, protože nejenom já, ale i spousta mých dalších kolegů, kteří se téhleté problematice věnují, ať už v oblasti obrany, anebo v oblasti té vnitřní bezpečnosti, na paní ministryni chtěli reagovat, ale bohužel právě nemohli.

Takže bych byl rád, kdyby pan ministr vnitra Rakušan, paní ministryně Černochová, ta je zde přítomná, podpořila můj návrh na zařazení tohoto bodu, abychom to tady otevřeli, abychom to tady probrali. Protože velkým problémem, tedy aspoň podle mediálních sdělení paní ministryně Černochové i pana ministra vnitra Rakušana, je to, že v podstatě ten problém, který tu aktuálně je, že existuje rozdíl mezi příslušníky bezpečnostních sborů a armádou, se bude nadále prohlubovat, aspoň podle verbálního prohlášení paní ministryně, protože ta tvrdila, že se vojákům přidá zhruba 8 až 10 000, kdežto pan ministr vnitra Rakušan tvrdil, že se policistům přidá pouze 4 000. Takže v podstatě ten problém by měl být ještě hlubší a hovoří o tom i analýza, ze které jsem už citoval nebo jsem ji tedy používal.

Je zjevné, že novela zákona o vojácích z povolání s ohledem na navrhované změny toto znevýhodnění ještě prohloubí. To je samozřejmě další aspekt téhleté problematiky. Je to vážná věc. Vnitřní a větší bezpečnost by měla stát na stejné úrovni. Tak o tom hovoří i pan premiér Fiala. Pojďme se o tom dneska pobavit.

Děkuju za pozornost.