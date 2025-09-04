Herman (ANO): Kompro na Rakušana? Kdyby nedal kryptotelefon dětem, mohl být v klidu

Nejlepší obrana je útok. Tohle vědí i zkušení marketéři hnutí STAN a tak, když se provalilo, že existují jakési odposlechy, kde by mohl být nahrán jejich šéf, začali jednat.
Téměř okamžitě, jak se reportéři serveru Odkryto.cz zmínili do éteru o tom, že by ještě před volbami mohly uniknout nějaké nahrávky Víta Rakušana, na kterých by mohl mluvit o věcech spjatých s Dozimetrem – o kterém ale podle svého vyjádření nikdy nic nevěděl – zaplnil se mediální prostor různými vyjádřeními, konstrukcemi a informacemi, že jde o nějakou formu materiálů, kterým se v české kotlině říká KOMPRO.
Zajímavé je, že nikoho z těch, kteří tyhle ještě nezveřejněné, tedy v podstatě neznámé materiály komentují nenapadlo, že by mohlo jít o prachobyčejné důkazy, nebo prostě jen o nahrávku, kde jen mluví Vít Rakušan. Je to KOMPRO, křičí všichni „starostové“, včetně toho největšího…
Otázkou je, zda tomu všemu ale nešel Vít Rakušan tak nějak naproti.
Tím samozřejmě myslím tu obrovskou chybu, kterou udělal, když dostal šifrovaný telefon s drahým softwarem a poměrně drahým paušálem a dal ho – podle svých slov – na hraní dětem.
Asi každého napadne, že pokud by dětem koupil třeba autíčko, mohl být nyní ušetřen údajných kompromitujících nahrávek. A po použití mohl zmíněný telefon vyhodit, nebo rozšlapat, přesně v duchu toho, co svého času doporučil svému kolegovi, příteli pana Redla, ministru Petru Gazdíkovi.
Možná jste si už tehdy říkali, proč ministr vnitra doporučuje kryptotelefon, který používali zločinci, rozšlapat, a ne odevzdat na policii. Na to odpověď nemám. Snad jen tu, že pokud by se to stalo na západ od našich hranic, byl by tam už dávno jiný ministr vnitra.
A rozhodně by teď nevyhlašoval, že chce být premiérem.
A rozhodně by se teď nemusel nuceně usmívat do kamery a přesvědčovat voliče, že on nic, on muzikant. Že to ti oškliví konkurenti sbírají proti němu KOMPRO.
A rozhodně by nevypadal jako mimoň, když hlásá, že jen jeho místopředsedové měli styky s podsvětím, o čemž on neměl ani tušení.
A rozhodně by nemusel vysvětlovat, proč tehdy trval na jmenování šéfa rozvědky, který měl také styky s podsvětím, o čemž ale Rakušan prokazatelně věděl - tady z nás tedy může dělat blbce jen v lehce omezenější míře.
A rozhodně by pak třeba ani slavnostně neotevíral v Dolních Břežanech náměstí Věslava Michalika, pojmenované po jeho vzoru, příteli a místopředsedovi STAN. Protože na západ od našich hranic nám asi nedělá dobré jméno, že tu máme náměstí pro slávu člověka, který měl ulité peníze na Kypru, posílal veřejné peníze do svých firem a byl jednou z hlavních postav kauzy Dozimetr - a mimochodem vystudoval na ČVUT katedru Dozimetrie (podobnost s názvem kauzy jistě čistě náhodná).
Martin Herman, MPA
autor: PV