Německý velitel: Průšvih. Na Rusy nestačíme

21.10.2025 10:40 | Zprávy

Šéf velitelství Severoatlantické aliance pro podporu a zabezpečení (JSEC) německý generál Alexander Sollfrank varuje Evropany, že se jim na obzoru rýsuje průšvih jako vrata. A možná ještě větší.

Německý velitel: Průšvih. Na Rusy nestačíme
Foto: archív autora
Popisek: Bundeswehr

Velitel operačního velitelství Bundeswehru Alexander Sollfrank co nejhlasitěji rozezněl varovný zvon. Rozhoupal ho vší dostupnou silu. A to v rozhovoru pro americký list New York Times. Sollfrank totiž tvrdí, že Evropě ujíží vlak a nebere v potaz, že Rusko zvládá dvě věci najednou. Stíhá ničit Ukrajinu a zároveň měnit svou armádu tak, aby případně byla připravena na vedení dalších válek.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

97%
1%
2%
hlasovalo: 325 lidí
Moskva podle generála obnovuje své pozemní síly – a neustále se učí. Navzdory probíhající válce proti Ukrajině, kremelský vůdce Vladimir Putin v pozadí formuje novou, ještě silnější armádu.

„Rusové restrukturalizují své pozemní síly, i když útočí,“ varoval generál v NYT doslova. „Neustále se učí. A Putin se zastaví až ve chvíli, kdy ho k tomu donutíte.“ Generál je přesvědčen, že bychom ho donutit měli, „pokud chceme zachovat mír a svobodu a chceme zachovat naše politické systémy, naše demokracie, náš pluralismus, federální struktury a vše, co máme“.

General Sollfrank říká, že zatímco se Západ hádá o finanční a zbrojní pomoci, Putin využívá čas a ruská armáda buduje zálohy a zásobovací síly, vyvíjí moderní zbraně – a implementuje své zkušenosti z ukrajinské války do nové taktiky.

„Musíme Ukrajinu podpořit vším, co potřebuje,“ zdůraznil v této souvislosti německý generál s tím, že pokud Evropa konečně nezačne jednat rozhodněji, starému kontinentu hrozí nebezpečná nerovnováha sil.

Už v dubnu Sollfrank v rozhovoru pro Die Welt varoval, že „nám hrozí válka v klasickém slova smyslu“.

Franz-Stefan Gady, vojenský analytik, který často cestuje na ukrajinskou frontovou linii, tvrdí, že mezi útočícím Ruskem a bránící se Ukrajinou momentálně panuje patová situace a ani jedna ze stran nemá v horizontu příštích šesti měsíců příliš velkou šanci ji prolomit. Ukrajincům prý chybí především lidská síla, Rusům lepší celková koordinace všech sil, které mají k dispozici.

Nejčtenější německý deník Bild v této souvislosti připomněl, že kancléř Friedrich Merz (CDU) plánuje největší restrukturalizaci Bundeswehru za poslední desetiletí. S cílem být do roku 2029 připraven k válce. To potvrdil i německý ministr obrany sociální demokrat Boris Pistorius. V tuto chvíli má Bundeswehr asi 180 tisíc vojáků. Jejich počet má vzrůst na 260 tisíc. Sollfrank v této souvislosti varoval, že ořezat Bundeswehr bylo snadné. Opětovně ho posílit prý tak snadné nebude.

„Ale mír nenastane jen tak. Musíte pro něj něco udělat,“ zdůraznil Sollfrank s tím, že od konce druhé světové války se vláda práva stavěla nad právo silnějšího. Pokud tentokrát Rusko zvítězí, tento výdobytek moderní doby se zhroutí.

Psali jsme:

Nemyslím si, že Ukrajinci vyhrají, řekl Trump. EU oprašuje Zelenského
Kdo tlačil na Zelenského? Nebyl to jen Trump
Kdo nahradí Putina? Ukrajina dopadne nedobře. Skála se rozjel
Mlčící většina volila blbě? Gulyáš otevřel mainstreamová média

 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/in-der-new-york-times-bundeswehr-general-schlaegt-dramatischen-russen-alarm-68f63b2b59e2e09750705ab0

https://www.nytimes.com/2025/10/20/world/europe/ukraine-russia-war-europe.html?unlocked_article_code=1.u08.mUCB.Dae2-o1B78BU&smid=url-share

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus255866912/Russische-Bedrohung-Mit-Krieg-in-klassischem-Verstaendnis-bedroht.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Německo , Putin , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Die Welt , NYT , Bild , válka na Ukrajině , Sollfrank

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že by EU měla podpořit Ukrajinu všemi dostupnými možnostmi, protože jen tak se vyhne válce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Uvažujete, že byste nahradil Fialu?

A jaký je váš názor na zachování koalice SPOLU? Jste pro nebo proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Muži budou rodit děti.“ Bouře v Senátu. Vytažen i dokument od Válka

4:41 „Muži budou rodit děti.“ Bouře v Senátu. Vytažen i dokument od Válka

Na půdě Senátu se pod záštitou Jana Pirka v pondělí řešila otázka změny pohlaví u dětí a dospívající…