Německý velitel: Průšvih. Na Rusy nestačíme

Velitel operačního velitelství Bundeswehru Alexander Sollfrank co nejhlasitěji rozezněl varovný zvon. Rozhoupal ho vší dostupnou silu. A to v rozhovoru pro americký list New York Times. Sollfrank totiž tvrdí, že Evropě ujíží vlak a nebere v potaz, že Rusko zvládá dvě věci najednou. Stíhá ničit Ukrajinu a zároveň měnit svou armádu tak, aby případně byla připravena na vedení dalších válek.
„Rusové restrukturalizují své pozemní síly, i když útočí,“ varoval generál v NYT doslova. „Neustále se učí. A Putin se zastaví až ve chvíli, kdy ho k tomu donutíte.“ Generál je přesvědčen, že bychom ho donutit měli, „pokud chceme zachovat mír a svobodu a chceme zachovat naše politické systémy, naše demokracie, náš pluralismus, federální struktury a vše, co máme“.
General Sollfrank říká, že zatímco se Západ hádá o finanční a zbrojní pomoci, Putin využívá čas a ruská armáda buduje zálohy a zásobovací síly, vyvíjí moderní zbraně – a implementuje své zkušenosti z ukrajinské války do nové taktiky.
„Musíme Ukrajinu podpořit vším, co potřebuje,“ zdůraznil v této souvislosti německý generál s tím, že pokud Evropa konečně nezačne jednat rozhodněji, starému kontinentu hrozí nebezpečná nerovnováha sil.
Už v dubnu Sollfrank v rozhovoru pro Die Welt varoval, že „nám hrozí válka v klasickém slova smyslu“.
Franz-Stefan Gady, vojenský analytik, který často cestuje na ukrajinskou frontovou linii, tvrdí, že mezi útočícím Ruskem a bránící se Ukrajinou momentálně panuje patová situace a ani jedna ze stran nemá v horizontu příštích šesti měsíců příliš velkou šanci ji prolomit. Ukrajincům prý chybí především lidská síla, Rusům lepší celková koordinace všech sil, které mají k dispozici.
Nejčtenější německý deník Bild v této souvislosti připomněl, že kancléř Friedrich Merz (CDU) plánuje největší restrukturalizaci Bundeswehru za poslední desetiletí. S cílem být do roku 2029 připraven k válce. To potvrdil i německý ministr obrany sociální demokrat Boris Pistorius. V tuto chvíli má Bundeswehr asi 180 tisíc vojáků. Jejich počet má vzrůst na 260 tisíc. Sollfrank v této souvislosti varoval, že ořezat Bundeswehr bylo snadné. Opětovně ho posílit prý tak snadné nebude.
„Ale mír nenastane jen tak. Musíte pro něj něco udělat,“ zdůraznil Sollfrank s tím, že od konce druhé světové války se vláda práva stavěla nad právo silnějšího. Pokud tentokrát Rusko zvítězí, tento výdobytek moderní doby se zhroutí.
autor: Miloš Polák
