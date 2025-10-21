Zwyrtek Hamplová: Ministerstvo financí ať si nechá zajít chuť

21.10.2025 11:17 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na nápad vlády vylepšit státní rozpočet z prostředků obcí a krajů

Zwyrtek Hamplová: Ministerstvo financí ať si nechá zajít chuť
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

NEEXISTUJE! Pokud samosprávy narozdíl od státu umí šetřit a lépe hospodařit, a proto jim teď stát plánuje odebrat to, co jim jinak z daní náleží, bylo by to donebevolající, ne-li za hranou ústavnosti.

Stát a samospráva jsou zcela odlišné subjekty, právo na samosprávu je chráněno ústavou, tedy ministerstvo financí ať si nechá zajít chuť na cizí peníze. Nemá s nimi absolutně nic společného. Obce na žádných penězích “nesedi”, ale mají ušetřené na účtech svoje peníze. Ty patří jejich občanům. To je celé.

Článek o nápadu Ministerstva financí snížit příjmy obcí a krajů z daní ve prospěch státního rozpočtu najdete ZDE.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Aby nebyla nová vláda, nesmí být koalice
Zwyrtek Hamplová: Nejsme povinni ohrozit svoji zemi
Zwyrtek Hamplová: Pana Foltýna platily ozbrojené složky
Zwyrtek Hamplová: Jedním slovem: NEEXISTUJE…

Zdroje:

https://archiv.hn.cz/c1-67801820-obce-sedi-na-miliardach-stat-se-zadluzuje-je-nutne-zmenit-rozdeleni-dani-naleha-ministerstvo?fbclid=IwY2xjawNkFwZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR4uYcvhDrq3yRrDT8G0EZbaZ1rhmFvm4uQs24mFV3vU0D3vVA7B4dv6zcDtsA_aem_BesSJoF5nI81A_-AZh0UEw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

finance , MF , Senát , stát , státní rozpočet , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hospodaří obce a kraje s přebytkem na úkor státního rozpočtu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Uvažujete, že byste nahradil Fialu?

A jaký je váš názor na zachování koalice SPOLU? Jste pro nebo proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

9:15 Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

Napjatá schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyre…