Zwyrtek Hamplová: Ministerstvo financí ať si nechá zajít chuť

NEEXISTUJE! Pokud samosprávy narozdíl od státu umí šetřit a lépe hospodařit, a proto jim teď stát plánuje odebrat to, co jim jinak z daní náleží, bylo by to donebevolající, ne-li za hranou ústavnosti.
Stát a samospráva jsou zcela odlišné subjekty, právo na samosprávu je chráněno ústavou, tedy ministerstvo financí ať si nechá zajít chuť na cizí peníze. Nemá s nimi absolutně nic společného. Obce na žádných penězích “nesedi”, ale mají ušetřené na účtech svoje peníze. Ty patří jejich občanům. To je celé.
Článek o nápadu Ministerstva financí snížit příjmy obcí a krajů z daní ve prospěch státního rozpočtu najdete ZDE.
autor: PV