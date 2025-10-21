Evropská unie chce, aby Orbán nechal zatknout Putina na jednání s Trumpem! SPD podporuje mírové a diplomatické urovnání konfliktu na Ukrajině. Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou vyzvala Maďarsko, aby zatklo účastníky mírového summitu v Budapešti. Uvedl to v sobotu na Facebooku státní tajemník maďarského Úřadu premiéra Balázs Hidvéghi.
Současně podle deníku Magyar Hirlap německé ministerstvo zahraničí "připomnělo" Maďarsku, že musí stále ještě dodržovat rozhodnutí Mezinárodního soudního tribunálu. Jak Německo, tak EK tak poukazují na oznámený mírový summit v Budapešti, kde se mají v blízké budoucnosti setkat americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin a řešit ukončení války na Ukrajině. Mezinárodní trestní tribunál vydal již dříve na Putina mezinárodní zatykač. Ukazuje se, že Evropská unie nechce mír a že ji vedou blázni!
"Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou vyzvala Maďarsko, aby zatklo účastníky mírového summitu. S blížícími se volbami můžeme slyšet stále více surrealistických projevů, ale zdá se, že toto válečné šílenství, které trvá tři roky, způsobuje některým lidem psychické potíže. Můžeme ujistit paní von der Leyenovou a zbytek Komise, zešílené válečné představitele, že Maďarsko zajistí všechny podmínky, aby se konečně - proti snahám Bruselu - mohla tato strašlivá válka skončit," napsal Hidvéghi.
Podobně se vyjádřil i politický ředitel Úřadu premiéra a politický poradce Viktora Orbána Balázs Orbán. „To je naprosto neuvěřitelné! Evropská komise vyzvala Maďarsko k zatčení účastníků mírového summitu. Ano! A jak pak ukončíme krveprolití?“ uvedl Balázs Orbán. Podle něj je to další důkaz válečné psychózy a ukazuje, že Brusel nadále usiluje o napětí místo o mír. O věci u nás informovalo Echo24.
