Okamura (SPD): Evropská unie zešílela

21.10.2025 13:09 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na požadavek zatčení Vladimira Putina v Budapešti

Okamura (SPD): Evropská unie zešílela
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

Evropská unie chce, aby Orbán nechal zatknout Putina na jednání s Trumpem! SPD podporuje mírové a diplomatické urovnání konfliktu na Ukrajině. Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou vyzvala Maďarsko, aby zatklo účastníky mírového summitu v Budapešti. Uvedl to v sobotu na Facebooku státní tajemník maďarského Úřadu premiéra Balázs Hidvéghi.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

96%
2%
2%
hlasovalo: 633 lidí

Současně podle deníku Magyar Hirlap německé ministerstvo zahraničí "připomnělo" Maďarsku, že musí stále ještě dodržovat rozhodnutí Mezinárodního soudního tribunálu. Jak Německo, tak EK tak poukazují na oznámený mírový summit v Budapešti, kde se mají v blízké budoucnosti setkat americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin a řešit ukončení války na Ukrajině. Mezinárodní trestní tribunál vydal již dříve na Putina mezinárodní zatykač. Ukazuje se, že Evropská unie nechce mír a že ji vedou blázni!

"Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou vyzvala Maďarsko, aby zatklo účastníky mírového summitu. S blížícími se volbami můžeme slyšet stále více surrealistických projevů, ale zdá se, že toto válečné šílenství, které trvá tři roky, způsobuje některým lidem psychické potíže. Můžeme ujistit paní von der Leyenovou a zbytek Komise, zešílené válečné představitele, že Maďarsko zajistí všechny podmínky, aby se konečně - proti snahám Bruselu - mohla tato strašlivá válka skončit," napsal Hidvéghi.

Podobně se vyjádřil i politický ředitel Úřadu premiéra a politický poradce Viktora Orbána Balázs Orbán. „To je naprosto neuvěřitelné! Evropská komise vyzvala Maďarsko k zatčení účastníků mírového summitu. Ano! A jak pak ukončíme krveprolití?“ uvedl Balázs Orbán. Podle něj je to další důkaz válečné psychózy a ukazuje, že Brusel nadále usiluje o napětí místo o mír. O věci u nás informovalo Echo24.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Okamura (SPD): Policie očekává vznik ukrajinských gangů v ČR
Okamura (SPD): Dotace z EU Česku nepřinášejí trvalý růst
„Fialova drahota lidem požrala třetinu úspor“. Okamura představil, co s tím chce dělat
„Vy dáte obranu SPD?“ Velký nářek od Nerudové, Němcové a Fialova zetě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Maďarsko , Okamura , Putin , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by maďarský premiér Orbán nechat Putina na summitu v Budapešti zatknout?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Uvažujete, že byste nahradil Fialu?

A jaký je váš názor na zachování koalice SPOLU? Jste pro nebo proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

9:15 Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

Napjatá schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyre…