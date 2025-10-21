Nemyslím si, že Ukrajinci vyhrají, řekl Trump. EU oprašuje Zelenského

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že evropští spojenci Ukrajiny se sejdou v pátek v Londýně. Přijede i Zelenskyj.
„Tento pátek budeme mít v Londýně schůzku koalice ochotných – částečně virtuálně a částečně s osobní účastí – a prezident Zelenskyj tam bude,“ řekl Macron v pondělí v rozhovoru s novináři ve Slovinsku. Na Macronova slova upozornila agentura Reuters.
Zelenskyj v pondělí označil své setkání s prezidentem Donaldem Trumpem z minulého týdne za úspěch, jenže informace prosakující do světových médií naznačují něco jiného. Trump prý na Zelenského křičel a tlačil ho k ústupkům vůči Rusku. V zájmu dosažení míru. To je cíl, na kterém Washington trvá, jak Trump naznačil i při podpisu důležité dohody o využití surovin s Austrálií.
„Myslím, že se tam (k míru) dostaneme, ale situace se zkomplikovala, protože máme dva lídry, kteří se navzájem opravdu nenávidí,“ řekl novinářům na začátku schůzky s australským premiérem Anthonym Albanesem.
Vyjádřil se i k otázce, zda podle něj mohou Ukrajinci válku vyhrát.
Trump přitom ještě minulý měsíc prohlašoval, že Ukrajina by mohla získat zpět veškeré území, které Rusko obsadilo od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že by minimálně chtěl získat celý Donbas tedy, Luhanskou a Doněckou oblast. Donbas byl po léta průmyslovým a ekonomickým motorem Ukrajiny a Ukrajinci by se ho neradi vzdali, alespoň té část, kterou ještě drží. Rusové okupují prakticky celou Luhanskou oblast a asi 70 procent Doněcké oblasti, ale oněch zbývajících 30 procent je pro obě strany klíčových.
Jde především o města Slovjansk a Kramatorsk, která Rusům odolávají prakticky od roku 2014, kdy válka na východě země skutečně začala. V okolí měst postupně vzniklo mohutné opevnění. Tato síť opevnění, zákopů, minových polí a protitankových bariér je od roku 2014 neustále posilována. Po okupaci Bachmutu v roce 2023 Ukrajina tyto obranné linie významně zesílila. Bývalý ministr obrany Andrij Zagorodnjuk listu Economist řekl, že do obranné sítě byly investovány obrovské prostředky, díky čemuž se Slovjansk a Kramatorsk staly „pevnostními městy“ – logistickými uzly a průmyslovými baštami, které dosud odolaly ruskému postupu.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
