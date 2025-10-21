Nemyslím si, že Ukrajinci vyhrají, řekl Trump. EU oprašuje Zelenského

21.10.2025 7:51 | Zprávy

„Máme tu dva lídry, kteří se navzájem upřímně nenávidí.“ Trump znovu promluvil o páteční schůzce s Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil přesvědčení, že Ukrajinci tuto válku nemohou vyhrát. Teď Zelenského čeká setkání s evropskými politiky, s představiteli tzv. koalice ochotných. Čeká ho podobná studená sprcha jako ve Washingtonu?

Nemyslím si, že Ukrajinci vyhrají, řekl Trump. EU oprašuje Zelenského
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

86%
11%
3%
hlasovalo: 18315 lidí
Zdá se, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v pátek do Washingtonu přijel pro rakety Tomahawk, jenže místo nich dostal od Donalda Trumpa studenou sprchu. Studenou sprchu v podobě křiku a Trumpova tlaku na to, aby Ukrajinci ustoupili Rusku. Teď se Zelenskyj chystá na jednání se svými evropskými partnery. Potká ho podobná studená sprcha?

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že evropští spojenci Ukrajiny se sejdou v pátek v Londýně. Přijede i Zelenskyj.

„Tento pátek budeme mít v Londýně schůzku koalice ochotných – částečně virtuálně a částečně s osobní účastí – a prezident Zelenskyj tam bude,“ řekl Macron v pondělí v rozhovoru s novináři ve Slovinsku. Na Macronova slova upozornila agentura Reuters.

Zelenskyj v pondělí označil své setkání s prezidentem Donaldem Trumpem z minulého týdne za úspěch, jenže informace prosakující do světových médií naznačují něco jiného. Trump prý na Zelenského křičel a tlačil ho k ústupkům vůči Rusku. V zájmu dosažení míru. To je cíl, na kterém Washington trvá, jak Trump naznačil i při podpisu důležité dohody o využití surovin s Austrálií.

„Myslím, že se tam (k míru) dostaneme, ale situace se zkomplikovala, protože máme dva lídry, kteří se navzájem opravdu nenávidí,“ řekl novinářům na začátku schůzky s australským premiérem Anthonym Albanesem.

Vyjádřil se i k otázce, zda podle něj mohou Ukrajinci válku vyhrát.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

72%
0%
3%
1%
23%
1%
hlasovalo: 16305 lidí
„Nemyslím si, že to dokážou, ale stále by ji mohli vyhrát. Nikdy jsem neřekl, že ji vyhrají. Řekl jsem, že by ji mohli vyhrát. Může se stát cokoli. Víte, válka je velmi zvláštní věc.“ Na Trumpova slova upozornila celá řada médií včetně televize ABC News.

Trump přitom ještě minulý měsíc prohlašoval, že Ukrajina by mohla získat zpět veškeré území, které Rusko obsadilo od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že by minimálně chtěl získat celý Donbas tedy, Luhanskou a Doněckou oblast. Donbas byl po léta průmyslovým a ekonomickým motorem Ukrajiny a Ukrajinci by se ho neradi vzdali, alespoň té část, kterou ještě drží. Rusové okupují prakticky celou Luhanskou oblast a asi 70 procent Doněcké oblasti, ale oněch zbývajících 30 procent je pro obě strany klíčových.

Jde především o města Slovjansk a Kramatorsk, která Rusům odolávají prakticky od roku 2014, kdy válka na východě země skutečně začala. V okolí měst postupně vzniklo mohutné opevnění. Tato síť opevnění, zákopů, minových polí a protitankových bariér je od roku 2014 neustále posilována. Po okupaci Bachmutu v roce 2023 Ukrajina tyto obranné linie významně zesílila. Bývalý ministr obrany Andrij Zagorodnjuk listu Economist řekl, že do obranné sítě byly investovány obrovské prostředky, díky čemuž se Slovjansk a Kramatorsk staly „pevnostními městy“ – logistickými uzly a průmyslovými baštami, které dosud odolaly ruskému postupu.

Psali jsme:

Kdo tlačil na Zelenského? Nebyl to jen Trump
Kdo nahradí Putina? Ukrajina dopadne nedobře. Skála se rozjel
Mlčící většina volila blbě? Gulyáš otevřel mainstreamová média
„Zastavte.“ Trump tvrdě Zelenskému. Teď se čeká na Putina

 

Zdroje:

https://www.economist.com/europe/2025/08/18/putins-land-swap-is-really-a-grab-for-ukraines-fortress-belt

https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-zelenskiy-attend-allies-meeting-london-friday-says-macron-2025-10-20/

https://www.youtube.com/watch?v=-EvMLiUjMLY

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Francie , Putin , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Velká Británie , Kramatorsk , Donbas , Trump , Macron , válka na Ukrajině , Slovjansk , koalice ochotných

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s Donaldem Trumpem, že Ukrajinci nemohou ve válce s Ruskem vyhrát?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. František Jura byl položen dotaz

Ministr sportu

Já souhlasím, že sport a zdraví je důležité, ale fakt kvůli tomu potřebujeme nové ministerstvo? Myslíte, že nový ministr fakt něco změní? Že přiměje třeba děti se více hýbat nebo třeba pomůže tomu, že rodiče budou na sport a další aktivity pro děti mít peníze? Nebo třeba na zdravé jídlo pro ně? Prot...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Muži budou rodit děti.“ Bouře v Senátu. Vytažen i dokument od Válka

4:41 „Muži budou rodit děti.“ Bouře v Senátu. Vytažen i dokument od Válka

Na půdě Senátu se pod záštitou Jana Pirka v pondělí řešila otázka změny pohlaví u dětí a dospívající…