Jiří Kobza: Kdo a proč se bojí míru?

Někdo (jako já, kdo prošel válkou) se z míru nesmírně těší, dává přednost životu před smrtí a ničením. Mír, to jsou pro mě šťastné okamžiky, zdravé děti, zvířata, fungující zásobování, spokojený a pohodový život a dobrá práce.
Podle mne by mír měl chtít každý, psychicky normální občan. Jak jsme však viděli v médiích, ti, kdož se opovážili slovo MÍR říkat nahlas a dokonce je prosazovat veřejně, byli vzápětí terčem brutální šikany, trollích útoků na sociálních sítích, zesměšňování a dehonestace, kde hanlivé označení „chcimír“ patří k těm mírnějším projevům a osočení, že je autor ruský agent a další označení, k těm tvrdším. Opravdu by mne zajímalo, kdo tyto trolly najímal a platil. Nevěřím totiž, že by to dělali zadarmo.
Abychom tomu porozuměli, přiznejme si prostý fakt, že v době míru se poctivou prací nezbohatne. Zatímco, za války, když jste na správném místě, to se kšeftíky jen hrnou (např. za irácké války stálo armádu USA dřevěné topůrko kladívka do letadla 100 USD). Banky, které válku financují, na ní vydělávají neskutečné peníze (stačí se podívat na statistiky a zveřejněné uzávěrky) a čerta se starají o to, kolik lidí tam kvůli jejich zisku zemře nebo bude zmrzačeno. Osudy válečných vdov a sirotků je nezajímají, jen vlastní zisk.
Jsou proto i tací, co mají z míru panickou hrůzu. Proč? Protože nekontrolované penězovody se uzavřou a oni přijdou o zisk (tady není řeč o bankách, ty hravě přehodí výhybku z podpory války na podporu rekonstrukce země, kterou pomáhaly zničit a budou vydělávat dál), ale o všech příživnících přisátých na různé podpůrné programy. Nejde tedy jenom o regulérní armádní dodavatele, kteří s mírem přijdou o značnou část příjmů.
Takže, kontrolní otázka: Co se tak asi bude dít na Ukrajině, nastane-li příměří? A co ve státech EU? Ta otázka je o to naléhavější, že se blíží setkání Trumpa s Putinem v Budapešti.
Budou na Ukrajině volby a Zelenskyj, kterého ve funkci, poté co mu skončil řádný mandát, nepotvrdil ani jeho vlastní ukrajinský parlament, nejspíš už nebude prezident a bude následně muset odpovědět na řadu velmi nepříjemných otázek:
- proč podlehl naléhání Britů (Borise Johnsona) a odmítl už dojednanou mírovou smlouvu s Ruskem z Istanbulu z dubna 2022 a pokračoval v bojových operacích?
- Proč kvůli tomu muselo tolik lidí zemřít
- Začne vyšetřování, kam zmizely peníze, dodané státy EU a USA Ukrajině
- Začne vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině od roku 2013
- Možná se konečně vyšetří, kdo zapálil Dům odborů v Oděse a kdo upálil těch 54 obětí
- Začne vyšetřování dalších funkcionářů, kteří udržovali válku v chodu, místo aby ji zastavili
- Bude vyšetřování propagandistů, kteří podporovali válku, tolerovali neonacisty, pochody pohrobků SSmanů na Ukrajině, adorovali Banderovce a šířili fanatickou rusofobní propagandu
- Začne vyšetřování aktivit výzkumných vojenských biolaboratoří na Ukrajině
- Možná začne i vyšetřování činností zahraničních „poradců“ v ukrajinském konfliktu
V ČR se bude možná, snad, s novou vládou šetřit činnost té předchozí:
- Zákonnost odeslání vojenského materiálu ze zásob AČR a její faktické odzbrojení
- Financování a zákonnost tzv. muniční iniciativy prezidenta Pavla
- Kdo konkrétně byl příjemcem finanční pomoci z ČR pro Ukrajinu
- Zákonnost aktivit tzv. Skupiny D, která vybírala peníze a nelegálně dopravovala na Ukrajinu desetitisíce dronů
- Začne audit legálnosti pobytu a následný odsun ukrajinských „uprchlíků“
- Začne vyšetřování tolerance propagace ukrajinského neonacismu u nás
- Tolerance účasti českých „dobrovolníků“ v ukrajinském konfliktu
- Propaganda ukrajinské války v masmédiích, kdo ji nařídil, vedl a proč (a za co)
Netuším, jaká vyšetřování se povedou v ostatních zemích EU, ale předpokládám zřízení mezinárodního tribunálu ve stylu Norimberského procesu nebo speciálního tribunálu pro Jugoslávii, kde bez ohledu na národnost budou za mezinárodního dohledu všechny tyto krvavé zločiny vyšetřeny a pachatelé odevzdáni k potrestání.
Přesněji řečeno: v to vše doufám. Ale jak tak sleduji dobové tance kolem skládání nové koalice (kde může být ANO s Motoristy a SPD, ale stejně tak ANO se STAN a lidovci, což by si přáli na Pražském hradě a nejen tam), tak si opravdu nejsem ničím jist. Nicméně ty otázky takto stojí a čekají na odpovědi.
