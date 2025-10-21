Ministerstvo zahraničí: Ministr Lipavský na Radě EU v Lucemburku

Se svými evropskými protějšky jednal o pokračující ruské agresi proti Ukrajině, situaci na Blízkém východě a vztazích EU s Indo-Pacifikem. Na jednání navázala ministeriáda EU se zeměmi Černomoří a Střední Asie. První bod věnovaný Ukrajině proběhl za účasti ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy. Ministři projednávali další vojenskou pomoc Ukrajině, využití zmrazených ruských aktiv i 19. sankční balíček EU.
„Jsem rád, že v dalším sankčním balíku je i návrh, se kterým původně přišlo Česko, a to omezení pohybu ruských diplomatů v rámci Schengenu,” uvedl Jan Lipavský. Podle českého ministra se jeho schválením nastolí reciprocita, opatření má také bezpečnostní dopad. “Věříme, že na čtvrtečním zasedání Evropské rady (23. října) budou nová omezení vůči Moskvě za její agresi na Ukrajině schválena,“ dodal český ministr.
Jednání se dále věnovalo vztahům EU se zeměmi Indo-Pacifiku a posilování praktické spolupráce v regionu. Podle ministra Lipavského je jihovýchodní a východní Asie pro Evropu stále důležitějším partnerem a bezpečnost Evropy a Indo-Pacifiku je neoddělitelně propojená. „Chceme-li účinně čelit hrozbám ze strany Ruska a Číny, nesmíme na tuto vazbu zapomínat,“ uvedl.
Posledním bodem byla aktuální situace na Blízkém východě. Šéf české diplomacie přivítal mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. „ Gaza potřebuje mír, konec Hamásu, humanitární pomoc a budoucí obnovu. Stejně tak musí být zajištěna bezpečnost státu Izrael. V diskusi s ministry EU jsem také podpořil evropské humanitární a bezpečnostní aktivity v regionu,“ dodal.
Po jednání Rady následovalo historicky první ministerské setkání EU se zeměmi Černomoří a Střední Asie. Hlavními tématy byly bezpečnost a stabilita černomořského regionu v kontextu ruské agrese proti Ukrajině a rozvoj konektivity, zejména dopravních koridorů mezi Evropou, Jižním Kavkazem a Střední Asií.
autor: Tisková zpráva