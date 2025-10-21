Ministerstvo zahraničí: Ministr Lipavský na Radě EU v Lucemburku

21.10.2025 13:21 | Tisková zpráva

Šéf české diplomacie Jan Lipavský se v pondělí v Lucemburku zúčastnil zasedání Rady EU pro zahraniční věci.

Ministerstvo zahraničí: Ministr Lipavský na Radě EU v Lucemburku
Foto: Archiv MZV
Popisek: Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí

Se svými evropskými protějšky jednal o pokračující ruské agresi proti Ukrajině, situaci na Blízkém východě a vztazích EU s Indo-Pacifikem. Na jednání navázala ministeriáda EU se zeměmi Černomoří a Střední Asie. První bod věnovaný Ukrajině proběhl za účasti ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy. Ministři projednávali další vojenskou pomoc Ukrajině, využití zmrazených ruských aktiv i 19. sankční balíček EU.

„Jsem rád, že v dalším sankčním balíku je i návrh, se kterým původně přišlo Česko, a to omezení pohybu ruských diplomatů v rámci Schengenu,” uvedl Jan Lipavský. Podle českého ministra se jeho schválením nastolí reciprocita, opatření má také bezpečnostní dopad. “Věříme, že na čtvrtečním zasedání Evropské rady (23. října) budou nová omezení vůči Moskvě za její agresi na Ukrajině schválena,“ dodal český ministr.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

96%
3%
1%
hlasovalo: 1015 lidí

Jednání se dále věnovalo vztahům EU se zeměmi Indo-Pacifiku a posilování praktické spolupráce v regionu. Podle ministra Lipavského je jihovýchodní a východní Asie pro Evropu stále důležitějším partnerem a bezpečnost Evropy a Indo-Pacifiku je neoddělitelně propojená. „Chceme-li účinně čelit hrozbám ze strany Ruska a Číny, nesmíme na tuto vazbu zapomínat,“ uvedl.

Posledním bodem byla aktuální situace na Blízkém východě. Šéf české diplomacie přivítal mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. „ Gaza potřebuje mír, konec Hamásu, humanitární pomoc a budoucí obnovu. Stejně tak musí být zajištěna bezpečnost státu Izrael. V diskusi s ministry EU jsem také podpořil evropské humanitární a bezpečnostní aktivity v regionu,“ dodal.

Po jednání Rady následovalo historicky první ministerské setkání EU se zeměmi Černomoří a Střední Asie. Hlavními tématy byly bezpečnost a stabilita černomořského regionu v kontextu ruské agrese proti Ukrajině a rozvoj konektivity, zejména dopravních koridorů mezi Evropou, Jižním Kavkazem a Střední Asií.

Psali jsme:

MZV varuje před cestami do Pásma Gazy a jiných válečných oblastí
MZV: Češi poprvé volili ze zahraničí korespondenčně
MZV: Novým vrchním ředitelem sekce právní a konzulární je Jiří Šlais
MZV: Ve zvláštním seznamu voličů je aktuálně 24 206 českých občanů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , MZV , Rusko , sankce , TZ , zahraniční vztahy

autor: Tisková zpráva

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

K čapímu hnízdu

Dobrý den, podle mě je hlavní problém v tom, že kauza po tolika letech nebyla uzavřena, vás tento fakt neznepokojuje? Padni komu padni, ale aby jak je možné se soudy tak vlečou? To není jen tento případ

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo zahraničí: Ministr Lipavský na Radě EU v Lucemburku

13:21 Ministerstvo zahraničí: Ministr Lipavský na Radě EU v Lucemburku

Šéf české diplomacie Jan Lipavský se v pondělí v Lucemburku zúčastnil zasedání Rady EU pro zahranič…