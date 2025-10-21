ČEZ: Čarodějnice Bilana nad dětmi v Ledvicích nezvítězila

Řada z nich přitom přišla v různých maskách. Pokud jejich rodiče vhodili kontaktní údaje do připravené krabice, mohly se zúčastnit i pondělního losování o dárkové balíčky. Tři vylosovaní výherci jsou ze Strojetic, Oseka a Hostomic. Za výhru mohou poděkovat Elišce, Adélce a Jeníkovi z MŠ Jeníkov, jejichž mateřinka zavítala v pondělí 20. října za 3D filmem s dinosaury a hrátkami pro nejmenší v suterénu infocentra.
„Celý náš průvodcovský tým byl překvapen tak hojnou návštěvností a také tím, že více než šedesát dětí přišlo v různých maskách. Všechny byly zajímavé a některé i dost originální. Nešlo tedy vybrat tři nejhezčí masky hned na místě. Už jen proto, že rodiče s dětmi absolvovali program v infocentru, případně i cestu na strašidelnou rozhlednu a poté se odebrali domů. Někdo v opravdu pěkné masce tak mohl být ošizen o případnou výhru. Aby to bylo spravedlivé, připravili jsme losovací urnu a kdo chtěl, mohl do ní vhodit lísteček se jménem a kontaktem, což pochopitelně za děti učinili jejich rodiče. V pondělí jsme pak využili návštěvy dětí z MŠ Jeníkov a nechali je vylosovat tři výherce. Vše jsme samozřejmě zachytili na video,“ říká Dana Daňková, průvodkyně infocentra.
Strašidelné sobotní odpoledne pro děti, ale i jejich rodiče připravil na 18. října celý průvodcovský tým z Informačního centra v Elektrárně Ledvice. Magický den v elektrárně odstartoval ve 13 a skončil v 19 hodin. Zatímco přímo v infocentru byly v halloweenském duchu připraveny hrátky s permoníky pro nejmenší, starší děti se v doprovodu rodičů mohly vydat po strašidelné stezce na nejvyšší rozhlednu v České republice. Cestou plnily různé úkoly, respektive musely překonat nástrahy, které si pro ně nachystala čarodějnice Bilana. Té už nestačilo jen pobývat a strašit na Bořni, a tak se rozhodla, usadit se v Elektrárně Ledvice. Za každý splněný úkol získaly děti jednu slabiku. Z nich ve finále složily slova „Zavolej Bilanu“. Třikrát pak na ochozu rozhledny zakřičely „Bilano!!!“ a zahnaly ji tím zpět na kopec Bořeň.
Velká Halloween party se v infocentru prakticky konala přesně po roce. Stejně jako loni se jí i letos zúčastnili zaměstnanci z elektroprovozu Elektrárny Ledvice. Zatímco vloni se soustředili na hrátky s elektřinou, aby děti pochopily, jak vše u nich doma funguje, letos jim představili nové technologie, které se bez elektřiny neobejdou. „Konkrétně jde o ukázky 3D tisku. Ne každý má pochopitelně už 3D tiskárnu doma, a tak děti, ovšem i dospělé seznamujeme s tím, jak to vlastně funguje a co vše se dá vytisknout. Máme tu lampičky, hlavolam, různá zvířata, postavičky a další, samozřejmostí je bílé strašidlo. Těší nás, že je o naše ukázky mezi návštěvníky infocentra, bez ohledu na jejich věk, opět veliký zájem,“ uvedl za všechny Vítězslav Buchal.
A kdo vlastně se může těšit na dárkový balíček od Skupiny ČEZ obnášející velkého Watíka s dekou, frisbee, látkový batůžek, pastelky, bublifuk a svačinový box? Jako první vylosovaly děti z MŠ Jeníkov Sáru Trinerovou ze Strojetic. Druhou v pořadí se stala Rozárie Hentschlová z Oseka a třetím Petr Novák z Hostomic.
autor: Tisková zpráva