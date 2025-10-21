ČSÚ: Deficit vládních institucí za rok 2024 dosáhl 2,0 % HDP

21.10.2025 10:17 | Tisková zpráva

Na základě pravidelných konzultací Eurostat ověřil výsledek hospodaření a dluh vládních institucí, publikovaých v rámci Rychlých informací 1. 10. 2025.

ČSÚ: Deficit vládních institucí za rok 2024 dosáhl 2,0 % HDP
Bylo potvrzeno, že saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2024 schodkem ve výši 2,0 % HDP, a zadlužení sektoru dosáhlo na konci roku 2024 úrovně 43,3 % HDP.

„Eurostat na základě pravidelných konzultací ověřil a potvrdil schodek hospodaření vládních institucí za rok 2024 ve výši 163,5 mld. Kč a zadlužení sektoru vládních institucí na úrovni 43,3 % HDP,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika:

tab

Údaje za všechny členské státy Evropské unie budou publikovány na stránkách Eurostatu v úterý 21. 10. 2025 v 11:00 hodin.

Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí v letech 2021-2024 najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva

