Hlas: Násilí není omluvitelné. Ale...

Na náměstí padla francouzská hůl. Útočil invalidní důchodce, který později přiznal, že ho vyprovokoval prázdný slib o stadionech.
Proč právě stadion? Sám na něj už asi nepůjde sportovat. Ale možná to pro něj byla představa, že jeho obec dostane šanci, že děti budou mít zázemí, které on nikdy neměl. Uvěřil. A pak přišlo zklamání.
A možná to mělo úplně jiný důvod. To ale není podstatné – každý máme své sny a touhy. A každý máme také právo na to, aby nás někdo neustále neobelhával. Je jedno, jestli jde o šmejda na telefonu, nebo politického šmejda na billboardu. Lhát a podvádět se prostě nemá.
Násilí není omluvitelné. Ale toto je varovným signálem, co dělají opakované lži. Názory společnost nerozdělují – ty mohou být rozdílné a obohacující.
Rozděluje nás frustrace z nesplněných slibů, z pocitu, že politici lidem jen něco nalhali.
HLAS se vydává jinou cestou. Vnímáme sny lidí vážně. Neslibujeme pohádky, které se nikdy nenaplní. Nabízíme jen to, co je možné splnit – od dostupného bydlení po férovou ekonomiku. Protože důvěru si politik nezíská frázemi, ale činy.
autor: PV