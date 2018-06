Hlaváč (TOP 09): Žijeme Plzencem – představujeme společnou kandidátku

Lídrem a kandidátem na starostu bude předseda místní TOP 09 Miroslav Hlaváč, dvojkou kandidátky pak advokát a zastupitel za Volbu pro Starý Plzenec a Sedlec Dušan Kopřiva. Na kandidátce se také objeví trenér staroplzeneckých házenkářů Miroslav Hejzek nebo dlouholetý zastupitel a bývalý radní Pavel Císař.

„Jsem rád, že se nám podařilo spojit více stran a sestavit silnou kandidátku. Netříštíme síly a jdeme do voleb společně, což nám dává reálnou šanci uspět a měnit věci v Plzenci i Sedlci k lepšímu. Na kandidátce máme zkušené zastupitele, ale také nové tváře s novými nápady. Chceme, aby byl Plzenec příjemným místem k životu a moderním městem, které žije. K tomu je například potřebné změnit územní plán, o což se už nyní snažíme,“ říká kandidát na starostu Miroslav Hlaváč.

„Věřím, že navážeme na náš úspěch z minulých komunálních voleb, kdy naše sdružení skončilo druhé. Nejde nám o vlastní prospěch, ale o rozvoj města. Proto jsme se rozhodli spojit s TOP 09 a Soukromníky, abychom vytvořili silnou kandidátku, která bude konkurovat současnému vedení města. V zastupitelstvu se celé čtyři roky snažíme prosazovat transparentní chod města a odpovědné hospodaření. V tom hodláme pokračovat i nadále,“ uvádí Dušan Kopřiva, který kandiduje na druhém místě společné kandidátky.

Kandidáti v blízké době zahájí kontaktní kampaň a vyrazí do ulic mluvit s občany o tom, co by chtěli v Plzenci zlepšit.

„Neplánujeme žádnou nákladnou kampaň, chceme se především bavit s lidmi, abychom věděli, co je v našem městě trápí. Na řadu problémů v Plzenci máme jasný názor a vize, jak je vyřešit. Například nechceme dopustit výstavbu průmyslové zóny. Na druhou stranu se nebudeme tvářit, že jsme spolkli všechnu moudrost světa. Proto vyrazíme s dotazníkem mezi lidi a odpovědi občanů budeme pečlivě vyhodnocovat při sestavování našeho volebního programu,“ dodává lídr kandidátky Miroslav Hlaváč.

„Jedním z problémů našeho města je nedostatečná informovanost občanů o tom, co vedení města plánuje. To se snažíme měnit a občany informujeme i pomocí našich kanálů. Také proto vyrazíme do ulic, protože žádný zastupitel či politik by neměl zapomínat mluvit s lidmi, které zastupuje,“ uzavírá zastupitel Dušan Kopřiva.

