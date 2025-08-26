Hlaváček (STAN): Hlavní nádraží součástí velkého dopravního uzlu

Posouváme dál přípravy úseku metra D ve jeho nejsevernější části mezi stanicemi Náměstí Míru a Náměstí Republiky. Na Radě jsme zadali zahájení studie proveditelnosti, která je nezbytným krokem pro další rozvoj projektu.
Přípravy úseku metra D mezi stanicemi Náměstí Míru a Náměstí Republiky jsou důležité pro zatraktivnění celé linky mimo jiné z důvodu vytvoření přestupu na linku B a přestupů na příměstské a dálkové vlaky na hlavním nádraží. To konečně odlehčí přetíženému Nuselskému mostu. Součástí studie bude také práce na propojení s dalšími podzemními stanicemi na hlavním nádraží. Stane se tak součástí velkého dopravního uzlu, který v této oblasti vznikne v příštích letech.
(zdroj: Správa železnic)
Jak je v pražském metru běžné, konečná na Náměstí Republiky nebude vystavěna jako definitivní a bude umožňovat další pokračování ve vzdálenější budoucnosti. Součástí bude i příprava rozpletu směrem na Žižkov, aby nebylo znemožněno pokračování na východ. Děkuji za spolupráci náměstkovi pro dopravu Zdeňku Hřibovi.
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
autor: PV