Hlaváček (STAN): Hlavní nádraží součástí velkého dopravního uzlu

26.08.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánům dalšího rozšiřování pražského metra

Hlaváček (STAN): Hlavní nádraží součástí velkého dopravního uzlu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Hlaváček (STAN)

Posouváme dál přípravy úseku metra D ve jeho nejsevernější části mezi stanicemi Náměstí Míru a Náměstí Republiky. Na Radě jsme zadali zahájení studie proveditelnosti, která je nezbytným krokem pro další rozvoj projektu.

Přípravy úseku metra D mezi stanicemi Náměstí Míru a Náměstí Republiky jsou důležité pro zatraktivnění celé linky mimo jiné z důvodu vytvoření přestupu na linku B a přestupů na příměstské a dálkové vlaky na hlavním nádraží. To konečně odlehčí přetíženému Nuselskému mostu. Součástí studie bude také práce na propojení s dalšími podzemními stanicemi na hlavním nádraží. Stane se tak součástí velkého dopravního uzlu, který v této oblasti vznikne v příštích letech.

metro

 (zdroj: Správa železnic)

Jak je v pražském metru běžné, konečná na Náměstí Republiky nebude vystavěna jako definitivní a bude umožňovat další pokračování ve vzdálenější budoucnosti. Součástí bude i příprava rozpletu směrem na Žižkov, aby nebylo znemožněno pokračování na východ. Děkuji za spolupráci náměstkovi pro dopravu Zdeňku Hřibovi.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hlaváček (STAN): Manuál vize Štvanice zkvalitní správu a údržbu ostrova
Hlaváček (STAN): Koridor VTR Praha – Drážďany je povolen
Hlaváček (STAN): Rezignace na výstavbu městského bydlení byla velká chyba
Hlaváček (STAN): Transformace území Nákladového nádraží Žižkov vstupuje do další fáze

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , Hlaváček , metro , MHD , Praha , STAN , stavba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Odlehčí v budoucnu přetíženému Nuselskému mostu vybudování dalších tras metra?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co je pro vás s vaším platem 50 tisíc?

A myslíte, že se ze všeho dá prostě jen vykoupit? Co třeba odevzdat ten řidičák, což jste jeden čas sliboval a pro příště jezdit předpisově a nelhat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

9:15 Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

Rozhazovačné nakládání s veřejnými financemi, pokud jde o posílání peněz do zahraničí nebo o nekontr…