Hlaváček (STAN): Práce na revitalizaci Karlova náměstí začnou ještě letos

09.10.2025 20:07 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o setkání k revitalizaci Karlova náměstí v Praze

Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Hlaváček (STAN)

Předstihové práce na revitalizaci Karlova náměstí začnou ještě letos! Rada schválila zhotovitele tzv. nulté etapy, tedy ošetření stávající zeleně a stromů. Úpravy by mohly být zahájeny již v listopadu a pokračovat budou na jaře v období vegetačního klidu rostlin. Cílem je připravit stromy a jejich kořeny na budoucí stavební práce.

V příštím roce očekáváme vydání stavebního povolení pro samotnou realizaci, která přinese přívětivé a pestré veřejné prostranství pro Pražany i návštěvníky.

Chcete se dozvědět více o budoucí proměně Karláku? Přijďte na informační setkání, které se odehraje už 15. října od 17:30 v CAMP - Centrum architektury a městského plánování. Registrujte se na jeho webu ZDE, vstup je jako vždy zdarma .

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
autor: PV

