Hlaváček (STAN): Práce na revitalizaci Karlova náměstí začnou ještě letos

Předstihové práce na revitalizaci Karlova náměstí začnou ještě letos! Rada schválila zhotovitele tzv. nulté etapy, tedy ošetření stávající zeleně a stromů. Úpravy by mohly být zahájeny již v listopadu a pokračovat budou na jaře v období vegetačního klidu rostlin. Cílem je připravit stromy a jejich kořeny na budoucí stavební práce.
V příštím roce očekáváme vydání stavebního povolení pro samotnou realizaci, která přinese přívětivé a pestré veřejné prostranství pro Pražany i návštěvníky.
Chcete se dozvědět více o budoucí proměně Karláku? Přijďte na informační setkání, které se odehraje už 15. října od 17:30 v CAMP - Centrum architektury a městského plánování. Registrujte se na jeho webu ZDE, vstup je jako vždy zdarma .
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
autor: PV