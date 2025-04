Hlaváček (STAN): Rezignace na výstavbu městského bydlení byla velká chyba

Praha postaví až osm tisíc městských bytů do deseti let. Po letech stagnace přebírá hlavní město část výstavby do vlastních rukou. Ceny bytů a nájmů jsou v Praze neudržitelně vysoké. Není to žádné tajemství, patříme co se týče dostupnosti bydlení k těm nejhorším městům v celé Evropě.

Před zhoršující se situací přitom hlavní město dlouhá léta zavíralo oči. Výstavba městských bytů od roku 1991 rapidně klesala a v roce 2008 se zastavila úplně. Dnes se téměř všichni shodneme, že rezignace na výstavbu městského bydlení byla velká chyba. A proto jsme v roce 2020 založili Pražskou developerskou společnost, která znásobí fond městského dostupného nájemního bydlení, což v konečném důsledku povede ke zlepšení situace v celé Praze.

Výstavba městských bytů je samozřejmě běh na dlouhou trať. Ale ten pokrok, kterého Pražská developerská společnost za necelých pět let fungování dosáhla, opravdu stojí za pozornost. Ve fázi povolovacího procesu se už nyní nachází zhruba 500 bytů, další tisíce se aktivně připravují. Navíc očekáváme, že první povolení získáme už letos, jde třeba o projekty Peroutkova na Praze 5 a Jalový dvůr na Nových Dvorech.

Více informací se dozvíte ve výroční zprávě, kterou najdete ZDE.

Dostupnost bydlení se samozřejmě nezlepší ze dne na den a než uvidíme hmatatelné výsledky, uběhne ještě několik let. Ale důležité je, že po letech stagnace je Praha konečně na dobré cestě.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček STAN



