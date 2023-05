Hnutí ANO: Vládní balíček je založen výhradně na zvyšování daní

reklama

Vláda Petra Fialy, která založila svou politickou existenci na strašení bankrotem, představila očekávaný „balíček škrtů“. Navzdory svým proklamacím, že 2/3 úspor bude realizováno na výdajové straně rozpočtu (provoz státu) a 1/3 úspor na příjmové straně rozpočtu (zvyšování daní), je balíček reálně založen prakticky výhradně na zvyšování daní.

„Vláda opět ukázala, že hospodářství zde řídí poradci a lobbisté. Změť návrhů nedává žádnou ekonomickou logiku, navíc kabinet zcela popírá to, s čím do vládnutí šel. Je to poprava drobných živnostníků a další snížení konkurenceschopnosti podniků. Mimo firem mají vládní selhání v boji s inflací zaplatit důchodci, zaměstnanci a došlo i na studenty. Úplně nepochopitelně se snižují zdroje pro dopravní infrastrukturu nebo školství. Vládní balíček sníží investice, omezí růst a citelně zasáhne i střední třídu,“ komentuje ohlášené kroky vlády stínový premiér Lepší vlády Karel Havlíček.

Daně budou zvýšeny o 69,2 mld. Kč ročně, to je průměrně na občana 6 666 Kč. To pro čtyřčlennou rodinu znamená zátěž na rodinný rozpočet přes 20 tis. Kč ročně. Převážným efektem škrtacího balíčku tak bude další pokles poptávky, maloobchodních tržeb i hospodářského růstu naší ekonomiky.

„Vláda místo úspor citelně zvedne od ledna 2024 daně každému z 10,5 mil. našich obyvatel. Ekonomicky aktivním až o desítky tisíc korun ročně. Mnoho podnikatelů ukončí podnikání nebo přejde do šedé zóny. Desetitisíce domácností se stanou klienty sociálního systému. Vítězem balíčku je veřejná správa a korporátní lobbyisté, na jejichž daňové výjimky vláda na rozdíl od benefitů pro rodiny s dětmi nesáhne,“ říká stínová ministryně financí Alena Schillerová.

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 8808 lidí

Paradoxně jsou u vlády, jejíž nejsilnější stranou je ODS, největším poraženým živnostníci. Ti v důsledku zvýšení odvodů na sociální pojištění zaplatí téměř dvojnásobek současného odvodu, tedy místo současných 2 944 Kč více než 5 400 Kč. Ročně si tak všechny osoby samostatně výdělečně činné připlatí 24 tisíc korun. V případě OSVČ, pro které je podnikání vedlejší činností, půjde o zvýšení dokonce o 70 %.

Dalším poraženým jsou miliony lidí, kteří vlastní nemovitosti. Daň z nemovitosti má být totiž zdvojnásobena. V případě některých domácností by to prakticky znamenalo, že rodina bydlící v třípokojovém bytě by nově odváděla i 8 000 Kč ročně.

„Proti argumentu, že v zahraničí je vyšší zdanění nemovitostí běžné, stojí fakt, že v České republice máme specifickou vlastnickou strukturu nemovitostí. Na rozdíl od západních zemí u nás většina obyvatel nemovitost vlastní, zatímco za hranicemi je mnohem běžnější nájemní bydlení a vlastnictví nemovitosti je často symbolem vyšší příjmové skupiny. Vysoká daň z nemovitosti tam pak funguje jako určitá forma daně z luxusu. A to u nás rozhodně není na místě,“ vysvětluje Alena Schillerová.

Naprosto nepochopitelnými jsou pak změny u DPH, kde se stát zbavuje 4,1 mld. Kč ročně, aniž by to přineslo jakýkoliv pozitivní efekt do státního rozpočtu. Zatímco plošné snížení DPH na potraviny z 15 % na 12 % povede pouze ke zvýšení marží řetězců a občané žádnou slevu nepocítí, zvýšení DPH na léky, vodné a stočné, teplo a řadu dalších položek pocítí úplně každý. Doslova likvidační budou tyto změny pro restaurace a hospody, a to zejména na venkově, pro které je dominantním zdrojem obratu prodej čepovaného piva (z 10 % na 21 %) a nápojů (z 15 % na 21 %).

Zatímco vláda přesně prezentovala zvyšování daní, u úspor na výdajové straně konkrétní nebyla. Prezentovaných 78,3 mld. Kč úspor na výdajové straně se skládá z údajného snížení dotací o 54,4 mld. Kč ročně a platů ve veřejném sektoru o 11,2 mld. Kč. Ani jeden z odhadů vlády není podložen konkrétními položkami a při podrobném rozboru je jednoznačně nerealistický. Jedná se tedy pouze o kouřovou clonu, která má vychýlit poměr úspor směrem k výdajové straně. Přičemž dominantním zdrojem úspor je prokazatelně zvyšování daní.

Změny budou mimořádně bolestivé pro rodiny s dětmi, na které dopadne zrušení školkovného, omezení slevy na druhého z manželů, konec slevy pro přivydělávajícího si studenta, zvýšení DPH na služby či opravy, chod domácnosti, MHD, ale třeba i razantní zvýšení ceny dálniční známky z 1500 Kč na 2300 Kč.

„Školkovné bylo zavedeno jako užitečný nástroj rodinné politiky a politiky trhu práce. Kromě toho, že motivuje rodiče k časnějšímu návratu do práce, a ti pak odvádějí vyšší daně i pojistné, generuje sleva i úspory na sociálních dávkách. Další přínos se ukázal v podpoře vzniku nových školek a z dlouhodobého hlediska i podpoře porodnosti a výchovy dětí, které budou držet na nohou naší stárnoucí populaci. Jeho zrušení nedává logiku ani rozpočtově, protože skutečný fiskální vliv školkovného nelze číst jen z řádků daňového přiznání. Pozitivní dopad jeho zrušení na veřejné rozpočty by po odečtení všech pozitivních vlivů na trh práce a sociální systém bude něco kolem 100 milionů ročně. To je částka, kterou by Ministerstvo financí vybralo za dva až tři dny provozu EET,“ říká Alena Schillerová.

Samostatnými kapitolami je pak snížení valorizace pro stávající důchodce, které je jediným hmatatelným krokem vlády v oblasti avizovaných důchodových změn. „Slíbené důchodové reformy jsme se nedočkali vůbec. To, co představil ministr Jurečka s ní nemá vůbec nic společného, jde jen o úpravu některých parametrů, které rozhodně neřeší celý systém. Chtít přes důchody vylepšit stav veřejných financí je jednoduše hloupost. Oslabení prvního pilíře povede jen k tomu, že naroste počet důchodců pod hranicí chudoby. Budoucím důchodcům se navíc kvůli změně výpočtu důchody sníží. Musím říct, že je to pro mě opravdu zklamání,“ říká k dnešní tiskové konferenci stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Zdražením bydlení a daně z nemovitostí vyšle navíc tisíce seniorů na úřad práce a zvýšení daně z příjmů právnických osob o 2 p.b., které povede ke snížení konkurenceschopnosti české ekonomiky pro zahraniční investory.

„Je mimořádnou chybou, že balíček nebyl projednán ani se sociálními partnery, ani s opozicí. Jeho šance na přežití funkčního období této vlády se tak významně snižuje. Je to škrtací balíček, který bude mít možná krátkodobý efekt, ale ve střednědobém horizontu znamená pro ekonomiku jenom průšvih. Klesne růst HDP, naroste chudoba a tlak na sociální systém,“ říká předseda stínové vlády Karel Havlíček.

„Hnutí ANO naopak prosazuje postupné snižování deficitu o 0,5 % ročně, tedy 40–50 mld. Kč. To by neohrozilo hospodářský růst a nezahnalo desítky tisíc domácností do chudoby. Hlavním nástrojem musí být důsledný výběr stávajících daní, boj s daňovými úniky a podvody, ať už důslednou analytikou kontrolního hlášení, zvýšením kompetencí celní správy nebo řádným přiznáváním tržeb díky EET. A samozřejmě prostřednictvím realizace pozitivní rozvojové strategie, podpoře investic, inovací a dlouhodobého růstu české ekonomiky a životní úrovně, což samo o sobě generuje vyšší daňové příjmy. Tuto cestu přitom současná vláda trestuhodně přehlíží,“ říká Alena Schillerová.

