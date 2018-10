Hnutí STAN se stalo vítězi letošních komunálních voleb

Od voličů získal STAN přes 5 milionů hlasů.

Oproti minulým volbám to pro hnutí STAN znamená nárůst počtu zastupitelů o 36 %.

Stali jsme se vítězi ve volbách na magistrát v Liberci a pro následující 4 roky budou Starostové a nezávislí součástí zastupitelstev v dalších 6 krajských městech: v Praze, Českých Budějovicích, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci a ve Zlíně.

Jiří Drahoš se stal stal senátorem již po prvním kole voleb se ziskem 52,65 % hlasů.

A z dalších 6 kandidátů do Senátu, nominovaných hnutím STAN, se jich do druhého kola probojovalo 5: Miroslav Balatka, Mikuláš Bek, Zdeněk Hraba, Jiří Šesták a Hana Žáková.

Ze senátních kandidátů, u kterých se na koalici podílelo i hnutí STAN, postoupili do druhého kola voleb všichni čtyři.

„Považuji to za obrovský úspěch. Je vidět, že hnutí STAN vybírá na kandidátky kvalitní a zkušené osobnosti a voliči to ocenili. Je to motivací ale také základním faktorem pro další růst hnutí. Předně bych ovšem chtěl poděkovat všem voličům, kteří do našich kandidátů vložili svou důvěru a já jsem si jist, že ji nezklamou,“ řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

