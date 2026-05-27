Hoffmannová (Piráti): Mediální zákon posílám k posouzení do Evropy

Žádá je, aby posoudily připravovaný zákon o médiích veřejné služby, který podle Pirátů ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu a může být v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií. Krok přichází ve chvíli, kdy se má návrhem už dnes zabývat koaliční rada a kdy kvůli Klempířovu návrhu opakovaně demonstrují lidé. Podle Pirátů vláda postupuje ve spěchu, bez řádné odborné diskuse a bez dopadové studie a ohrožuje tím nezávislost ČT a ČRo.
„Koaliční rada má už dnes jednat o zákonu, který může dostat veřejnoprávní média pod politický tlak. Pokud vláda nastaví financování České televize a Českého rozhlasu tak, že budou závislé na její momentální vůli, otevře tím cestu k likvidaci jejich nezávislosti. Přesně tomu se snažíme zabránit. Proto se obracíme na evropské instituce teď, ne až ve chvíli, kdy budou škody napáchané,“ uvedla poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová.
Ve svých dopisech proto upozornila na významné riziko porušení požadavku Evropského aktu o svobodě médií na stabilní a předvídatelné financování veřejnoprávních médií, riziko politického vydírání médií skrze státní rozpočet, ohrožení redakční nezávislosti plánovanými drastickými škrty a propouštěním, neprůhledný a politicky ovládaný systém mediálních rad a rovněž na snahu o postupnou transformaci veřejnoprávních médií na média státní.
Benátská komise Rady Evropy se v minulosti zabývala problematickými změnami veřejnoprávních médií například v Maďarsku, Polsku nebo na Slovensku. Hoffmannová ji nyní žádá o posouzení českého návrhu zákona a jeho dopadů na nezávislost médií veřejné služby. Druhý dopis adresovala eurokomisaři pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaelu McGrathovi a místopředsedkyni Evropské komise Henně Virkkunenové. Právě Evropská komise dohlíží na to, zda členské státy dodržují Evropský akt o svobodě médií.
„Česká republika si tímto zákonem může zadělat na vážný problém s evropskými institucemi. Pokud návrh poruší pravidla na ochranu svobody médií, hrozí nejen sankce ze strany Evropské komise, ale i dopady na evropské peníze. Vláda přitom tlačí nebezpečný zákon bez odborné diskuse, nečerpá z dostupných studií a analýz a Ministerstvo kultury k němu nezpracovalo ani dopadovou studii. Čím dřív budeme mít stanovisko Benátské komise a Evropské komise, tím větší šance je ochránit ČT a ČRo,“ uvedla Hoffmannová.
Hoffmannová zároveň připomněla, že kvůli zákonu vznikla expertní pracovní skupina při sněmovním mediálním výboru. Tvoří ji mediální odborníci, analytici, zástupci odborných organizací, odborů ČT a ČRo i vedení obou veřejnoprávních médií. Právě tato skupina požadovala oslovení evropských institucí už na svém jednání 11. května 2026. Vládní poslanci však její činnost pod mediálním výborem následně ukončili. Skupina proto bude pokračovat pod záštitou Senátu.
„Ve svých krocích de facto supluji práci ministra Klempíře. Nehodlám se dívat na to, jak vláda kvůli své neschopnosti ohrozí Českou televizi a Český rozhlas. Založili jsme expertní skupinu, vláda ji ve Sněmovně zrušila, ale tím nás nezastaví. Tady jde o obranu demokratických pojistek v České republice. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním ze základních pilířů demokracie a právního státu. Jakmile budou ekonomicky závislá na vládě, jejich nezávislost přestane existovat,“ uzavřela Hoffmannová.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
