Homola (SPR-RSČ Miroslava Sládka): Prezidentské volby 2018

Vážení a milí,

po 5 letech je na pořadu dne opět volba prezidenta ČR, a proto mi dovolte pár slov k tomuto tématu.

Zamyslel jsem se nad tím, komu z nabízených kandidátů dám svůj hlas a zároveň nad tím, kdo z těchto 9 kandidátů by mohl být přínosem pro ČR v prezidentské funkci .

V první řadě si však musím postesknout nad faktem, že se tohoto klání neúčastní PhDr. Miroslav Sládek, avšak jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Z mého pohledu tak nedošlo ke štěpení vlastenecké politické scény. Mezi kandidáty je tak pouze jeden kandidát, který je prezentován jako zástupce vlasteneckých politických sil v této zemi. Tím je můj výběr vhodného kandidáta na post prezidenta ČR značně zjednodušen. Pro každého vlastence stejně jako pro mě je tak volba Petra Hanniga jasná.

V případě, že dojde na druhé kolo, záleží na postupu Petra Hanniga. Pokud by se však stalo, že do druhého kola nepostoupí, byl bych nucen z přesvědčení přistoupit k protestní volbě, z prostého důvodu. Žádný ze zbylých 8 kandidátů mě nenaplňuje pocitem ke zlepšení současného stavu, stejně tak se domnívám, že mezi touto 8 kandidátů není nikdo proti komu by se mělo tzv. bojovat a volit tak menší zlo, jak tomu bylo před pěti lety, kdy jsem raději volil současného prezidenta Miloše Zemana a tím jsem v podstatě volil to menší zlo. Miloš Zeman už ukázal co je zač, občas mile překvapil, ale většinou nemile zarmoutil a zaskočil. Při pohledu na ostatní kandidáty se domnívám, že bude stále stejně a hůř.

Nikdo z nich však tentokrát není takovou hrozbou, jakou byl minule "knížepán", z jednoho prostého důvodu, všichni se zdají být stejní a neprospěšní ve vztahu k českému národu ač hlásají že s nimi bude líp, tak již ukázali, že tomu tak nikdy nebude. Je však povinností každého občana ČR jít k volebním urnám a volit dle svého vědomí, svědomí a přesvědčení. Je však otázkou, jestli nedojde opět k manipulaci s výsledky voleb jak tomu je poslední dobou normálním jevem, a mediální manipulaci veřejnosti.

ZAMYSLETE SE TEDY!

Stejně jako já a jděte volit s pomocí svého rozumu, svědomí, vědomí a přesvědčení.

