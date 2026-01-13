Hřib (Piráti): Je nutné zabránit slovenské a maďarské cestě

Piráti dnes ve Sněmovně celý den chodí pozadu. Chtějí tím upozornit na to, že další vláda Andreje Babiše je vládou, která všechny táhne zpátky. Zpátky na Východ, do doby bující korupce, klientelismu a normalizace lží. Piráti proto nevysloví vládě Andreje Babiše důvěru.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Piráti chtějí Česko posunout dopředu. Tato vláda opřená o populisty a extremisty nás ale vrací nazpět. A bohužel s sebou strhává všechny. Proto Babišově vládě vyjádřit důvěru nemůžeme a nechceme. Budeme jako Piráti hlasovat proti. A vyzýváme všechny, kteří smýšlí svobodně a demokraticky, i z řad koaličních poslanců, aby zatáhli za ruční brzdu. Dnes je ještě čas. Zastavme vládu oligarchů, extremistů a korupčníků, která žene naší zemi na Východ,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
„Je nutné pro Česko rezolutně a hlasitě odmítnout maďarskou a slovenskou cestu. Tu nesmíme dopustit. Tato vláda nevznikla proto, aby se měli občané České republiky lépe. Nechce občany chránit, ani jim pomáhat. Tato vláda je sňatek zla z rozumu. Chce sloužit svým zájmům a chránit především sebe. Například před vydáním k trestnímu stíhání. S tím nikdy souhlasit nebudeme,” doplnil Hřib.
Návrat Andreje Babiše k moci podle Pirátů nepovede ke zlepšení života občanů České republiky. Babiš dle nich nenabízí žádná skutečná řešení krize bydlení ani rostoucích životních nákladů.
Piráti oproti tomu už předložili prorodinný balíček, protikorupční zákony, úpravy, které zlevní cenu potravin nebo změnu jendcího řádu pro efektivnější fungování Sněmovny. Jejich zařazení na program dnešní schůze dnes Piráti navrhli stejně jako bod k odvolání Tomia Okamury z postu předsedy. Tuto společnou stranu opozičních stran Piráti iniciovali v návaznosti na vyjádření a činy předsedy dolní komory.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.