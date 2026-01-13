Hřib (Piráti): Je nutné zabránit slovenské a maďarské cestě

13.01.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Piráti dnes ve Sněmovně celý den chodí pozadu. Chtějí tím upozornit, že vláda Andreje Babiše všechny táhne zpátky.

Hřib (Piráti): Je nutné zabránit slovenské a maďarské cestě
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Piráti dnes ve Sněmovně celý den chodí pozadu. Chtějí tím upozornit na to, že další vláda Andreje Babiše je vládou, která všechny táhne zpátky. Zpátky na Východ, do doby bující korupce, klientelismu a normalizace lží. Piráti proto nevysloví vládě Andreje Babiše důvěru.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 4068 lidí

„Piráti chtějí Česko posunout dopředu. Tato vláda opřená o populisty a extremisty nás ale vrací nazpět. A bohužel s sebou strhává všechny. Proto Babišově vládě vyjádřit důvěru nemůžeme a nechceme. Budeme jako Piráti hlasovat proti. A vyzýváme všechny, kteří smýšlí svobodně a demokraticky, i z řad koaličních poslanců, aby zatáhli za ruční brzdu. Dnes je ještě čas. Zastavme vládu oligarchů, extremistů a korupčníků, která žene naší zemi na Východ,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„Je nutné pro Česko rezolutně a hlasitě odmítnout maďarskou a slovenskou cestu. Tu nesmíme dopustit. Tato vláda nevznikla proto, aby se měli občané České republiky lépe. Nechce občany chránit, ani jim pomáhat. Tato vláda je sňatek zla z rozumu. Chce sloužit svým zájmům a chránit především sebe. Například před vydáním k trestnímu stíhání. S tím nikdy souhlasit nebudeme,” doplnil Hřib.

Návrat Andreje Babiše k moci podle Pirátů nepovede ke zlepšení života občanů České republiky. Babiš dle nich nenabízí žádná skutečná řešení krize bydlení ani rostoucích životních nákladů.

Piráti oproti tomu už předložili prorodinný balíček, protikorupční zákony, úpravy, které zlevní cenu potravin nebo změnu jendcího řádu pro efektivnější fungování Sněmovny. Jejich zařazení na program dnešní schůze dnes Piráti navrhli stejně jako bod k odvolání Tomia Okamury z postu předsedy. Tuto společnou stranu opozičních stran Piráti iniciovali v návaznosti na vyjádření a činy předsedy dolní komory.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Podpoříme Víta Rakušana
Hřib (Piráti): Servilita k ministrovi se může stát důležitější než odbornost a zákonnost
Hřib (Piráti): Slova pana prezidenta naději vzbuzují
Hřib (Piráti): Změnu jednacího řádu potřebujeme

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

důvěra , piráti , vláda , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Chce vláda premiéra Andreje Babišěe chránit především sama sebe?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Domyslel jste to?

Už jednou soud řekl, že se prezident za své výroky související s výkonem funkce neomlouvá - viz kauza Peroutka. V čem myslíte, že je situace nyní jiná, že by se vám omluvy dostalo? Nebo jste to prostě nedomyslel a hrozí fraška jak vyšitá, kdy by se vám případně omlouvala Schillerová, tedy vaše koali...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

10:09 Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

Nová vláda tento týden požádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru v situaci, kdy přebírá stát zatížený řad…