Hřib (Piráti): K zlepšení dopravy v Praze mám konkrétní návrhy

já tedy děkuji panu premiéru Babišovi, že se tady odhodlal něco konečně říct, akorát že on odpovídá na otázku jinou, než jak byla položena. Pane premiére, vy odpovídáte na otázku, co říkáte na ty esemesky. No, to je moc fajn, ale to není ta otázka, která nás zajímá. Nás totiž nezajímá to, jak vy říkáte, ty esemesky byly nešťastné, já bych je takhle neposlal, protože vy se stále vyhýbáte odpovědi na otázku, jestli má podporu pan ministr Macinka tady ve své svaté válce proti prezidentovi.
To znamená, ta otázka nezní, jestli bylo správné vydírat prezidenta po esemeskách, kdy vy říkáte, no, to nebylo správné vydírat prezidenta po esemeskách, s takovým tichým podtitulkem, a to je otázka, co si o tom máme myslet, jestli tím říkáte vlastně: ale správné by bylo vydírat ho jinak a nejlíp se u toho nenechat chytit. Anebo jestli skutečně pan Macinka neměl podporu pro tady tyto kroky a pro to vydírání obecně, ať už přes SMS, nebo jakkoliv jinak.
To je ta otázka, na kterou já, a věřím, že ještě spousta dalších poslanců a poslankyň v tomto sále, chce slyšet tu odpověď. Takže se tomu, prosím, přestaňte vyhýbat, přestaňte mluvit jakoby o těch esemeskách primárně a začněte mluvit o tom, jestli teda pan Macinka má, nebo nemá vaše požehnání pro to, aby pořád tlačil do vlády pana Turka, o kterém se jasně vyjádřil už pan prezident v tom otevřeném dopise.
Kromě toho je za panem Turkem spousta dalších kauz, které v tom otevřeném dopise ani nejsou zmíněny, jednoznačně i lidé si myslí, že by pan Turek neměl být vůbec v žádné vládě.
A pokud říkáte, že voliči rozhodli o této vládě, to jako tak není, jo. Voliči rozhodli o složení této Sněmovny, o té vládě jste si rozhodli vy sami, o té koalici také, rozhodně to není tak, že voliči nutně chtěli pana Turka ministrem.
A ta obhajoba počtem preferenčních hlasů u pana Turka mi přijde úplně absurdní a směšná, protože víc preferenčních hlasů než pan Turek jsem měl i já nebo také Olga Richterová, jo. Takže pokud jako tohleto rozhoduje o tom, kdo má být ve vládě, tak to pořadí je trochu jiné.
A teď k programu schůze. My jsme už načetli celou řadu novel, zákonů a balíčků, které by měly posunout naši zemi dál a pomoci našim lidem, aby se jim žilo lépe. Za prvé, je to balíček na podporu rodin, tedy prorodinný balíček, protože přece jenom, a věřím, že tady je spousta kolegů a kolegyň v tomto sále, kterým leží na srdci osud rodin v naší zemi, takže já se těším, že v tomhle tom ohledu se shodneme a budeme spolupracovat na zlepšení jejich situace. Tedy s chutí a vědomím, že tady se umíme shodnout na tom podstatném, tedy že rodiny nemají být dojnou krávou státu, že podpora rodičů má být srozumitelná, předvídatelná, dlouhodobá a rozhodně ne nějaká jednorázová záplata.
A tento náš balíček má konkrétní dopad pro drtivou většinu českých rodin, tedy zhruba pro 90 procent, nižší daňové zatížení a úsporu, která může v součtu dosáhnout až 35 000 korun ročně. A to nejsou žádné sliby do větru, je to přesná legislativa. Konkrétně to je o tom, že navrhujeme zvýšit základní slevu na poplatníka z 30 840 korun na 34 624 korun a zároveň nastavit pravidlo, a to je velice důležité, aby se tahle sleva pravidelně upravovala podle inflace.
Takže jinými slovy, aby stát lidem pomoc jednou nedal, pak ji další roky tiše nesebral s tím, že vlastně to nechá znehodnocovat růstem cen. A součástí je i výraznější podpora rodin s dětmi. Daňové zvýhodnění na první dítě chceme posunout z 15 204 korun na 22 320 korun ročně, takže vlastně na stejnou úroveň, jako dnes platí pro druhé dítě, a zároveň navrhujeme zvýšit rodičák, rodičovský příspěvek z 350 000 na 420 000 korun, a to včetně automatické valorizace, opět, aby se z rodičovské nestával rok od roku menší a menší příspěvek jenom proto, že roste inflace.
Přijde mi to velice logické, protože přece jenom máme tady automatickou valorizaci důchodů, tedy nějakých peněz, co dostává od státu jedna skupina obyvatel v nějakém věku, tak ten rodičák, to je prostě něco podobného, to dostávají taky lidé od státu, taky v nějakém, řekněme, určitém věku je to pravděpodobnější. Takže u těch přídavků pro děti ještě prosazujeme jedno zjednodušení, tedy dvě nejnižší příjmové kategorie sjednotit na hranice trojnásobku životního minima a nastavit jednu srozumitelnou částku 1000 korun na dítě. Takže v tomto ohledu navrhuji, abychom ten bod 22 což je sněmovní tisk 4, o daních z příjmů, to je ten rodinný balíček, zařadili dnes jako první bod jednání.
Za druhé. Já věřím, že se shodneme na tom, že tady chceme mít férový a funkční trh. Tedy proto tady je naše novela zákona o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože pokud chceme, aby se lidem skutečně ulevilo, tak nestačí jenom správně nastavit ty daně, my potřebujeme také vytvářet férové prostředí, tedy aby ten trh nebyl ovládaný několika nejsilnějšími hráči, kteří si dokážou cenu a podmínky diktovat. Takže ta naše úprava, tak jak je navržená, dává antimonopolnímu úřadu účinnější možnosti sáhnou tam, kde se hospodářská soutěž vytrácí. Umožňuje tedy prověřovat i dříve posvěcené fúze. V krajním případě vracet zpět, pokud se prokáže škodlivý dopad, a přidává i cílený nástroj na situace, kdy oligopolní struktura trhu brání tomu poklesu cen. To je tedy cesta, jak dostat výhodu pro občany do cenovek, ne jen do zisku těch největších oligopolů. To je tedy sněmovní tisk 5, bod 23, který tímto také navrhuji zařadit dnes jako první bod jednání.
No, ještě důležitá poznámka k tomu financování, co tím tedy sledujeme. Ten prorodinný balíček je navržen tak, aby byl odpovědný, to znamená, část opatření má být kryta například zavedením spotřební daně na tichá vína s odhadovaným výnosem kolem 4 miliard korun ročně. Jsou tam nějaké další definované zdroje, takže my tady neprodáváme iluzi lidem, že se všechno dá snížit a nic neřešit. My říkáme jasně, odkud ty peníze se mají vzít a proč je to fér. To je velký rozdíl oproti vládnímu prohlášení, kde se naopak snižují daně korporátní, což znamená, že pan Babiš si chce snížit především daně ze zisku pro svůj Agrofert a ušetřit tak nějakých 150 milionů korun ročně. Stejně tak ten ÚOHS, to je samozřejmě o tom, že momentálně jsou tady ty oligopoly, včetně toho, že se na tom podílí i Agrofert pana Babiše, který tady těží z těch cen potravin jako jedna součást toho řetězce. Takže samozřejmě ano, já říkám, pojďme dělat něco systémového pro to, aby se tady lidem žilo lépe, reálně i v praxi, tak aby bylo možné třeba finančně dosáhnout na bydlení, aby ty nájmy byly férové, aby veřejné služby fungovaly a tak dále.
No, a potom je tady ještě další bod, a to je balíček protikorupční. Balíček protikorupční, ten tedy konkrétně je podložen sněmovním tiskem 6, nyní bod 24. Ten by chtěl také navrhnout dnes jako první bod jednání. Ta korupce a hospodářská kriminalita je tady u nás závažný problém. Přece jenom stát na tom přichází ročně dle odborných odhadů až o půl bilionu korun. Takže je to záležitost, kterou bychom měli řešit.
Já chápu, že vy tady máte trošku problém, protože Andrej Babiš si v letech 2017 až 2021 načerpal pro Agrofert nezákonně dotace za 7,5 miliardy korun nezákonně proto, že byly vypláceny v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Bohužel zatím od něj stát nazpět ty peníze nevymohl a před pár týdny to oficiálně potvrdil i ministr zemědělství pan Šebestián v odpovědi na interpelaci Ivana Bartoše. A to je prostě přesně ten problém, na který my tady upozorňujeme dlouhodobě, protože ty zákony u nás bohužel neplatí pro všechny stejně, protože běžný zemědělec musí při pochybení vracet ty dotace okamžitě. U Agrofertu se roky mlčí. Stát se tváří, že to vymáhání vlastně není priorita. Ještě je tady ten další level absurdity, že právě pan ministr Šebestián v roce 2022, tehdy tedy jako ředitel toho zemědělského fondu, sám zpracoval analýzu, podle které se mělo vymáhání miliard od Agrofertu okamžitě spustit, ale dnes pod premiérem Babišem už to jako zase najednou nejde.
Takže já chci připomenout ještě jednu věc, že jediné ministerstvo, které v této zemi dotace kvůli střetu zájmů Andreje Babiše skutečně vymáhalo, bylo ministerstvo pod vedením Ivana Bartoše a skončilo to pravomocným rozsudkem, kde se ten střet zájmů Andreje Babiše potvrdil, takže to je důkaz, že když se chce, tak ten zákon skutečně funguje.
No a proto je tady ten protikorupční balíček, který bychom chtěli zařadit na program Sněmovny i dnes, protože bez těch systémových změn se zase dál nepohneme, budeme se furt dokola ptát, proč stát nekoná a pokaždé tady dostaneme zpátky stejné výmluvy. A ten náš balíček, o kterém jsem tady mluvil, míří přesně na ty slabiny, které dnes vidíme v praxi, tedy aby se ten střet zájmů neřešil až zpětně, aby se ty nezákonné dotace automaticky vymáhaly a aby žádný premiér, ministr ani oligarcha nestál nad zákonem, protože těch 7,5 miliardy korun, to nejsou žádné drobné. To jsou peníze daňových poplatníků, pane Babiši, o které vy jste se nezákonně obohatil a my budeme trvat na tom, aby se s nimi nakládalo podle zákona, bez výjimek, bez ohýbání pravidel, bez dvojího metru.
A kromě toho tady mám ještě takový můj guilty pleasure, který bych tady rád také navrhl jejich předřazení. Jedná se o dva body, které směřují k podpoře a rychlejšímu urychlení výstavby městského okruhu v Praze. Já s ohledem na to, že celá řada stran, které jsou zastoupeny zde, jsou zastoupeny i na pražském magistrátě, snad kromě Motoristů sobě, kteří tedy neuspěli v těch posledních volbách, ale tohle je záležitost, na které věřím, že se shodneme všichni. Máme tady návrh, který nám tady přišel od pražského zastupitelstva, je to bod 32, sněmovní tisk 42. Ten tedy také navrhuji zařadit dnes jako první bod jednání. Jedná se o novelu liniového zákona. V podstatě jde o to, že tady došlo k nějakému, já bych řekl omylu, nedorozumění, nevím, jak to přesně nazvat, ale bohužel Praha přišla o možnost, a s ní také všechny ostatní samosprávy, u významných staveb, jako jsou silnice první třídy, jako že městský okruh je silnice první třídy, pardon, místní komunikace první třídy, omlouvám se za tuto nepřesnost, místní komunikace první třídy, tak přišel o možnost prodlužovat tu EIU, kterou teď potřebuje prodloužit. Samozřejmě Praha spěchá, aby měla aspoň to nepravomocné povolení té stavby do toho roku 2027, kdy ta EIA vyprší a už to nepůjde prodloužit. Ale víme, jak funguje státní správa. Stát se může ledacos a v momentě, kdy tohle to neschválíme, tak to může také znamenat, že se ta stavba městského okruhu v Praze odloží třeba o dalších deset let.
Takže znovu zdůrazňuji, je to věc, která jako spěchá, protože ten legislativní proces potrvá. Z toho důvodu bych byl rád, abychom to tady skutečně zařadili a projednali, pokud vám skutečně jde o urychlení stavby městského okruhu tady v Praze. Já vím, že jako rétoricky to jsou vždycky takové motoristické orgie, když dojde na městský okruh v Praze, tak já bych chtěl, abychom tady ukázali, že to nebyly jenom řeči, ale že skutečně jste schopni podpořit tento návrh, na kterém se shodly všechny strany zastoupené v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, což jsou i ty partaje, které sedí tady dnes.
Pokud by vám z libovolného důvodu - a chápu, že mezi námi mohou být právní turisté, kterým může přijít ten návrh Prahy poněkud, řekněme, hodně velkorysý - tomu rozumím, tak tady mám pro vás ještě jednu alternativu, kterou jsem navrhnul já, je to bod 32, sněmovní tisk 49, ten tedy také navrhuju dnes jako první bod jednání v momentě, kdy vy jste nechtěli podpořit ten bod, co přímo navrhuje Zastupitelstvo hlavního města Prahy a já jako předkladatel je u něj uveden můj kolega Adam Zábranský, pirátský radní z Prahy pro legislativu. (Předsedající: Jo, to je bod 34, ano, ano.) 34, ano, ano. Takže ten navrhuji také - bod 34 ,sněmovní tisk 42, zařadit dnes jako první bod jednání, abychom o tom hlasovali poté.
Předseda PSP Tomio Okamura: Ne, ne, ne, sněmovní tisk 49, bod 34, jste chtěl říct podle mě, jo, protože 42, 32, už jste říkal minule.
Poslanec Zdeněk Hřib: Ano, je to bod 32, sněmovní tisk 42, to je ten pražskej. (Předsedající: To je jasný, ale teď jste říkal původně 49, 32, ono je to 49, 34.) Jo, OK, OK, dobře. Tak tenhleten bod, to je taková jakoby, řekněme, slabší alternativa k tomu tisku pražskému.
Ta odlišnost spočívá v tom, že to není plošně pro všechny místní komunikace I. třídy v celé zemi, ale je to jenom v těch takzvaných rozvojových oblastech. Je to postup, který jsme použili i v momentě, kdy jsme tady s Ministerstvem dopravy v minulém volebním období dohodli jinou záležitost, konkrétně používání mezitímních rozhodnutí při majetkoprávních vyrovnáních pro ty místní komunikace I. třídy, protože to v tom zákoně také nebylo a tehdy s právníky Ministerstva dopravy jsme se shodli na tom, že to tedy nemá být obecně mezitímní rozhodnutí pro všechny místní komunikace I. třídy, ale že by stačilo, kdyby to byly místní komunikace v těch vymezených rozvojových oblastech. To znamená právní puristé asi by mohli uvítat potom spíše tuhletu variantu, která, řekněme, je takovým více jemnějším, řekněme, zásahem do té legislativy, a to je tedy můj návrh.
Znovu zdůrazňuji, pokud to nedáme jako bod na jednání a neodhlasuje se to včas, tak to může znamenat, že městský okruh v Praze bude odložen třeba o dalších 10 let, protože ta EIA může vypršet a tím pádem by se dělala znovu a tím pádem se vrátíme v tom projektu opět na začátek.
To by nebylo dobře, takže skutečně pevně doufám, že všichni, kdo se vyjadřují pravidelně jak do médií, tak i na Zastupitelstvu hlavního města Prahy o tom, že tyhle body potřebujeme, aby byly schváleny, že to je nějaké minimum, kde potřebujeme, aby Sněmovna vyšla vstříc našemu hlavnímu městu, ale vlastně nejenom obyvatelům hlavního města, protože ten městský okruh asi všichni chápeme, že budou používat i lidé z jiných regionů, dokonce nejen ze Středočeského, ale pochopitelně i z dalších, když přijedou do hlavního města autem, tak věřím, že tady bychom se třeba mohli, mohli shodnout, jo? Samozřejmě pokud ta vaše podpora městskému okruhu byla pouze rétorická a ve skutečnosti vám o něj vůbec nejde, jde vám jenom o ta mediální vyjádření, tak potom rozumím, že pro to nebudete hlasovat, ale já bych přece jenom se na vás chtěl obrátit tady v téhle záležitosti, abychom vzali tady všichni rozum do hrsti a podpořili buď ten návrh Prahy, anebo ten, řekněme, odlehčenější návrh, který jsem si tady dovolil načíst já ještě s dalšími pražskými poslanci, takže tohleto jsou ještě dvě záležitosti, o kterých bych rád hlasoval. Pokud nám skutečně jde o zlepšení dopravy v našem hlavním městě, tak tady mám konkrétní návrhy, o kterých si můžeme zahlasovat. Tak. Pochytili jsme všichni ty návrhy?
