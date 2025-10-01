Hřib (Piráti): S panem prezidentem máme stoprocentní shodu

S panem prezidentem máme stoprocentní shodu v tom, co dnes řekl ve svém projevu.
Zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě je realita a je povinností státu chránit bezpečí svých občanů. Členství v NATO a EU je pro Českou republiku jedinou skutečnou zárukou, že neskončíme napospas Rusku.
Česká republika musí hrát mnohem aktivnější roli při budování nového evropského bezpečnostního systému. Nemůžeme být jen pasivními diváky.
Je nezbytné víc investovat do obranných technologií, zvýšit výdaje na bezpečnost a ruku v ruce je s našimi partnery posilovat.
Zároveň ale víme, že Češi mají obavy i z nedostupného bydlení, drahých potravin a nejistoty.
Každý rok mizí miliardy korun v korupční stoce. Proto mají Piráti plán, jak nakopnout změnu – postavit 200 000 nových domovů, seškrtat dotace miliardářům a vyčistit stát od korupce.
Máme společného víc, než si možná myslíte. Společně můžeme zajistit bezpečné Česko v silné a jednotné Evropě, odolné vůči agresorům i vůči oligarchům.
Jedině společně se silnými Piráty ve Sněmovně zabráníme tomu, aby se STBák stal znova premiérem a u toho mu svítili komunisti a extremisti.
Přijďte prosím k volbám. Letos Piráti.
MUDr. Zdeněk Hřib
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV