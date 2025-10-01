Hřib (Piráti): S panem prezidentem máme stoprocentní shodu

01.10.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu prezidenta.

Hřib (Piráti): S panem prezidentem máme stoprocentní shodu
Foto: Repro X
Popisek: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v klipu k petici Evropa v plné síle

S panem prezidentem máme stoprocentní shodu v tom, co dnes řekl ve svém projevu.

Zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě je realita a je povinností státu chránit bezpečí svých občanů. Členství v NATO a EU je pro Českou republiku jedinou skutečnou zárukou, že neskončíme napospas Rusku.

Česká republika musí hrát mnohem aktivnější roli při budování nového evropského bezpečnostního systému. Nemůžeme být jen pasivními diváky.

Je nezbytné víc investovat do obranných technologií, zvýšit výdaje na bezpečnost a ruku v ruce je s našimi partnery posilovat.

Zároveň ale víme, že Češi mají obavy i z nedostupného bydlení, drahých potravin a nejistoty.

Každý rok mizí miliardy korun v korupční stoce. Proto mají Piráti plán, jak nakopnout změnu – postavit 200 000 nových domovů, seškrtat dotace miliardářům a vyčistit stát od korupce.

Máme společného víc, než si možná myslíte. Společně můžeme zajistit bezpečné Česko v silné a jednotné Evropě, odolné vůči agresorům i vůči oligarchům.

Jedině společně se silnými Piráty ve Sněmovně zabráníme tomu, aby se STBák stal znova premiérem a u toho mu svítili komunisti a extremisti.

Přijďte prosím k volbám. Letos Piráti.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Vím, jak probíhají nákupy.“ Štefec rozzuřil Černochovou kvůli munici pro Ukrajinu
„Hlava organizovaného zločinu“, „Jste srab.“ Okamura, Rakušan a rvačka ve studiu
„Žádné další hysterky jako Černochová. Pavel pochopil.“ Dozvuk projevu
Pavel k národu: Běžte volit, jinak o vás rozhodnou druzí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste hrdí na prezidenta Pavla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Zrušení STAN a TOP 09

Proč chcete zrušit právě tyto dvě strany? A hlavně, jak jde jinou stranu zrušit? Kdo to může udělat a kdo o tom rozhoduje? Na základě čeho? Protože kdyby mělo dojít ke zrušení nějaké strany proto, že se někteří její členové dopouštěli korupce, tak si myslím, že by se tak musela zrušit většina stran ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

17:30 Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

Když někdo z těch, kdo pamatují, vzpomene na minulý režim, nejčastěji mu naskočí slovo lež. Českoslo…