Hřib (Piráti): Víc věcí spojuje, než rozděluje

Ústředním sloganem je: „Letos Piráti. Máme společného víc, než si myslíte.“ Spot staví na setkáních pirátských politiků s občany a na okamžicích, kdy zjišťují, že v základních životních otázkách se shodují.
„Někteří politici se nám snaží namluvit, že česká společnost je nepřekonatelně rozdělena. My Piráti ale víme, že nás víc věcí spojuje, než rozděluje. Všichni chceme dostupné bydlení, férové a poctivé nakládání s penězi ze státní kasy i bezpečnou budoucnost pro naše děti. A právě to jsou cíle, které máme v plánu hned během prvních sto pracovních dnů vlády naplňovat,“ říká Zdeněk Hřib, volební lídr a předseda Pirátů.
Jeho slova otevírají nový volební spot Pirátů, který má ukázat, že Česko není rozdělená země plná nepřátelství, ale místo, kde lidé i politici dokážou najít společnou řeč. Ústřední slogan zní:
„Při tvorbě videa jsme se volně inspirovali u sociálního experimentu dánské TV2. Záměrně v něm propojujeme nezaujaté voliče s pirátskými politiky, abychom ukázali, že všichni jsme především lidé, kteří možná mají různé životní zkušenosti a postoje, ale na těch důležitých věcech se shodneme. Zkrátka máme společného víc, než si myslíte. Chceme ukázat, že politika může být spojena i s pozitivními emocemi, které ve vypjatých týdnech před volbami často chybí,“ popisuje Martin Přikryl, CEO agentury werk.camp, která za spotem stojí.
Piráti mají jasný plán, jak nakopnout změnu během prvních 100 dní ve vládě:
- postavit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne spekulanty,
- sesekat dotace miliardářům a ušetřit většině českých rodin desítky tisíc korun,
- protikorupční úklid a stopku pro velké firmy, aby se nepřiživovaly na krizi a nevyhýbaly se daním,
- modernizovat stát a přivést do vlády mnohem více odborníků a profesionálů.
Podrobnosti k programu a plán na prvních 100 dnů vlády jsou dostupné na www.nakopnemeto.cz. Volební spot Pirátů naleznete zde.
MUDr. Zdeněk Hřib
