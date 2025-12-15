Generální tajemník NATO Mark Rutte ve čtvrtek v Berlíně prohlásil: “Musíme se připravit na stejně rozsáhlou válku, jakou zažili naši prarodiče.”
Trikolora důrazně varuje před šílenci, jako je Mark Rutte a další gaučoví válečníci z Evropské unie a Velké Británie, kteří nás ve své nekonečné omezenosti a zločinné slepotě chtějí zatáhnout do pekla třetí světové války. Právě oni nejvíce sabotují mírovou iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě kvůli nim na Ukrajině dál umírají lidé.
Největším nebezpečím pro Evropu není ani Rusko, ani USA, ani Čína, ale Evropská unie a její válkychtiví politici. Namísto aby pracovali ve prospěch občanů zemí EU, zakopávají se na svých nesmyslných, protože zcela nerealistických válečnických pozicích. Jen tím alibisticky maskují všechna svá předchozí chybná rozhodnutí a veřejnost si berou jako rukojmí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV