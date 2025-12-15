Trikolora: Největším nebezpečím pro Evropu není Rusko, ale EU a její válkychtiví politici

15.12.2025 9:05 | Monitoring

Stanovisko Trikolory k výrokům Marka Rutteho

Trikolora: Největším nebezpečím pro Evropu není Rusko, ale EU a její válkychtiví politici
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Generální tajemník NATO Mark Rutte ve čtvrtek v Berlíně prohlásil: “Musíme se připravit na stejně rozsáhlou válku, jakou zažili naši prarodiče.”

Trikolora důrazně varuje před šílenci, jako je Mark Rutte a další gaučoví válečníci z Evropské unie a Velké Británie, kteří nás ve své nekonečné omezenosti a zločinné slepotě chtějí zatáhnout do pekla třetí světové války. Právě oni nejvíce sabotují mírovou iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě kvůli nim na Ukrajině dál umírají lidé.

Největším nebezpečím pro Evropu není ani Rusko, ani USA, ani Čína, ale Evropská unie a její válkychtiví politici. Namísto aby pracovali ve prospěch občanů zemí EU, zakopávají se na svých nesmyslných, protože zcela nerealistických válečnických pozicích. Jen tím alibisticky maskují všechna svá předchozí chybná rozhodnutí a veřejnost si berou jako rukojmí.

Psali jsme:

Ukrajina je tragickým rukojmím. Usiluje se o rozpad EU. Kavan o nové strategii USA
Proč chtějí cpát peníze Zelenskému? Dvě možnosti, obě špatné
Budeme s vámi zacházet jako s Maďarskem, padlo z EU na adresu Belgie. Důvodem ruské peníze
Koudelka (Trikolora): Počty vojsk Ukrajiny v mírovém stavu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Rutte , trikolora

autor: PV

Jaroslav Komínek byl položen dotaz

Máte pro svá tvrzení o zlodějích nějaké důkazy?

Tvrdíte - Fialova zlodějská banda. Kdo přesně a jaké proto máte důkazy? Netvrdím, že v ODS nedochází třeba ke korupci, ale v jaké straně u nás k ní nedochází?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Ivan Bartoš byl jediný, kdo v minulé vládě deagrofertizoval veřejnou správu

10:08 Hřib (Piráti): Ivan Bartoš byl jediný, kdo v minulé vládě deagrofertizoval veřejnou správu

Nejvyšší správní soud potvrdil Babišův střet zájmů. Bartošovo ministerstvo jako jediné uspělo v nápr…