Zahradil: Část ozbrojených složek se zaštiťuje dobrými úmysly. Tak začíná vojenský režim

Je třeba se zastat končící ministryně obrany Jana Černochová, která čelí další vlně nenávistných útoků, nikoliv poprvé.
Má proti sobě mocné protivníky: náčelníka GŠ Řehku s jeho vazbami na Hrad a některé armádní složky. Okolí premiéra Fialy. Honzu Veverku s celým jeho business networkem. Post Bellum s miliardářem Dobrovským v zádech. A další. A všechna jejich mediální tykadla tam či onde.
Přitom chtěla jediné: aby vojáci pochopili, že i v nejsložitějších bezpečnostních situacích musí dodržovat všechny zákonné předpisy státu, jemuž slouží. A že nejsou nadřízeni, ale naopak podřízeni zvolené politické reprezentaci. Protože jedině ta má mandát veřejnosti k řízení státu, jehož oni jsou zaměstnanci.
Zdá se, že část ozbrojených složek to úplně takhle nechápe, zaštiťujíc se “dobrými úmysly”. Ale v historii máme dost příkladů toho, jak dobré úmysly dláždily cestu do pekla.
A toto je cesta do pekla.
Protože těmito krůčky zpravidla začínaly všechny vojenské režimy.
Takže je zcela na místě to důkladně prošetřit, bez ohledu na to, kdo k tomu dal podnět. A pokud se něco z výše uvedeného potvrdí, včas to zarazit.
V zájmu nás všech.
Ing. Jan Zahradil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV