Zahradil: Část ozbrojených složek se zaštiťuje dobrými úmysly. Tak začíná vojenský režim

15.12.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřování vojenské policie.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Jan Zahradil v podcastu Gregor i Jan

Je třeba se zastat končící ministryně obrany Jana Černochová, která čelí další vlně nenávistných útoků, nikoliv poprvé.

Má proti sobě mocné protivníky: náčelníka GŠ Řehku s jeho vazbami na Hrad a některé armádní složky. Okolí premiéra Fialy. Honzu Veverku s celým jeho business networkem. Post Bellum s miliardářem Dobrovským v zádech. A další. A všechna jejich mediální tykadla tam či onde.

Přitom chtěla jediné: aby vojáci pochopili, že i v nejsložitějších bezpečnostních situacích musí dodržovat všechny zákonné předpisy státu, jemuž slouží. A že nejsou nadřízeni, ale naopak podřízeni zvolené politické reprezentaci. Protože jedině ta má mandát veřejnosti k řízení státu, jehož oni jsou zaměstnanci.

Zdá se, že část ozbrojených složek to úplně takhle nechápe, zaštiťujíc se “dobrými úmysly”. Ale v historii máme dost příkladů toho, jak dobré úmysly dláždily cestu do pekla.

A toto je cesta do pekla.

Protože těmito krůčky zpravidla začínaly všechny vojenské režimy.

Takže je zcela na místě to důkladně prošetřit, bez ohledu na to, kdo k tomu dal podnět. A pokud se něco z výše uvedeného potvrdí, včas to zarazit.

V zájmu nás všech.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Článek obsahuje štítky

Černochová , Zahradil

