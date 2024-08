Hřib (Piráti): Výtoňský most může sloužit jako lávka pro chodce a cyklisty v lokalitě Chuchle – Vltavanů

Současné tři dvoukolejné ocelové příhradové oblouky železničního mostu byly instalovány v roce 1901, kdy nahradily původní jednokolejnou konstrukci o pěti lichoběžníkových polích z roku 1871. V době výměny se proti novému mostu zvedla vlna protestů veřejnosti. Po čase Pražané obloukový most přijali a zprvu neoblíbená konstrukce byla později prohlášena za památku. Praha nyní rozhodla o jejím dalším využití v místě, kde bude sloužit jako propojení Modřan a Chuchle pro chodce a cyklisty.

„Výtoňský most je cennou historickou památkou, která je s Prahou neodmyslitelně spjata. Pokud tedy Správa železnic rozhodne, že ocelovou část mostu již nelze na aktuálním místě zachovat, přicházíme s řešením, jak důstojně tuto kulturní památku přesunout, aby mohla být i nadále v našem městě aktivně využívána. Řešení spočívá v přesunu celé historické ocelové konstrukce proti proudu Vltavy do místa mezi Velkou Chuchli a Modřany, kde by sloužila jako lávka pro chodce a cyklisty. V novém umístění vytvoří ikonické oblouky novou dominantu území a zároveň propojí dvě nejvýznamnější cyklotrasy podél Vltavy, což pomůže zejména přetížené trase z Braníka do Modřan. Potřebu propojení v tomto místě ukazuje i velká poptávka po tamním přívozu P4. Samotný přesun pomocí pontonů bude velmi náročná akce, v místě Barrandovského a Dvoreckého mostu bude muset být konstrukce dokonce ponořena pod hladinu," vysvětlil první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

„Dnes jsme schválili možnost zachování a přemístění Výtoňského mostu za předpokladu, že celý projekt zaplatí jeho vlastník, tedy stát. Praha tak nebude mít žádné dodatečné náklady. Zároveň mě těší, že most bude obnoven do původní secesní podoby. Praha tím může získat další turistické místo, které uleví přeplněnému centru města,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Původní konstrukce se přesune 6,4 km proti proudu do Modřan, kde bude sloužit jako lávka pro chodce a pro cyklisty. Nejprve však bude potřeba most přesunout pomocí pontonů. V místech, kde bude podplouvat Barrandovský a Dvorecký most, bude muset být konstrukce částečně ponořena. Poté se bude muset tzv. otryskat a také opravit na levém břehu pod Modřanským jezem. Na most se také vrátí původní secesní prvky, které byly odstraněny kvůli elektrifikaci. Následně bude most osazen v místech, kde dnes jezdí přívoz a propojí tak Chuchli a Modřany. Zatížení mostu ve funkci lávky pro pěší a cyklisty bude řádově menší než v případě železničního provozu. Proto může most po opravě se zachováním původních prvků konstrukce v nové funkci dále sloužit desítky let.

„Konstrukce stávajícího mostu je starší než sto let. Podrobné průzkumy ukázaly, že pro účely železničního provozu je most už neopravitelný. Dvě koleje navíc nestačí rostoucímu zájmu o železniční dopravu, už v tuto chvíli představují úzké hrdlo pražské sítě. Pro rozvoj městských i dálkových vlaků je nový most s třetí kolejí naprostou nezbytností. Hodnoty historického dědictví nám ale nejsou cizí. Jsme rádi, že přesunem do nové lokality starému mostu vdechneme druhý život a že se navíc na Výtoni podaří zachovat cenné historické pilíře pod původní konstrukcí i pro nový most,“ uvedl Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic.

Prověřovány byly celkem dvě lokality, alternativou bylo umístění v Lahovičkách – Modřanech. Prověřovalo se rovněž, zda je vhodnější přesunout most vcelku po obloucích, nebo ho rozebrat a přesunout po částech. Jako rychlejší a levnější řešení se ukázal přesun vcelku.

Náklady na projektovou přípravu a následnou realizaci spočívající v přemístění stávající mostní konstrukce, její nezbytnou rekonstrukci a úpravu pro nový účel, včetně vybudování nových pilířů, uhradí Správa železnic. Hlavní město Praha zajistí úpravu a vybudování navazujících přístupových cest na obou březích.

„Výtoň je dnes úzkým hrdlem železniční sítě, kterou nutně potřebujeme zásadně zkapacitnit, abychom zvládali přepravovat více dojíždějících z regionů i v dálkové dopravě. Výtoňský most tak není jen otázkou pražskou, ale i regionu a státu. Pro Prahu má také přínos v podobě nové zastávky na Výtoni, která spolu se zásadní proměnou celého okolí vdechne nový život území, které je dnes spíše neprostupnou a nehostinnou křižovatkou. Že je pro město železnice podstatná, je vidět i na projektech na této trati, kterou mosty propojují. Jde o stavby posunující železnici do 21. století, ať už je to multimodální přestupní Terminál Smíchov, který zásadním způsobem zlepší přestupy mezi železnicí a ostatními druhy dopravy, anebo projekt Nového Hlaváku přinášející kvalitu pro cestující spolu s revitalizací parku a dostupností tramvaje. Oba projekty propojí nový trojkolejný most a v budoucnu i nové železniční spojení pod centrem Prahy a konečně se tak propojí Smíchov a hlavní nádraží pěti kolejemi,” doplnil Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj a územní plán.

Nový železniční most pod Vyšehradem bude mít rovněž ocelové oblouky a především 3 koleje. Třetí kolej je klíčovým prvkem pro další rozvoj příměstské sítě železnice. Pokud by zůstaly koleje pouze dvě, většina plánovaných spojů by musela skončit na Smíchově. Nová konstrukce mostu však neprojde tak razantní proměnou jako se to stalo na počátku minulého století. Vzácné a stále funkční kamenné pilíře budou zachovány a doplní je přidružené sloupy.

Ocelové oblouky, které jsou pro provoz vlaků již na hraně životnosti, nahradí nová konstrukce. A léta uzavřené kamenné oblouky na Výtoni budou díky úpravě okolí zpřístupněny a využity pro kavárnu či obchod. Součástí přestavby mostu je významná revitalizace celého prostoru Výtoně i smíchovského předpolí. Zásadní zlepšení přinese nový most pro pěší a cyklistické propojení obou břehů, kdy cyklisté budou moci bezkonfliktně přejet i nad auty na nábřeží směrem například na Albertov.