Hřivnáč (PRO): Kdo si koupil českou vládu? Protože Čechům neslouží

Kdo si koupil Českou vládu?

Česká vláda v podstatě nepracuje na agendě, která by sloužila českým občanům. Rozumný člověk si klade otazku: kdo si ji koupil? Ministru školství je málo inkluze ve školách zvedající náklady a ničící vzdělanost. Je mu málo to, že z dětí škola vytváří zelené fanatiky. Nově zavádí do škol další ultralevičáckou transgenderovou ideologii, která ničí nejen pohlavní identitu našich dětí, ale do budoucnosti jistě sníží českou porodnost. Slouží tato činnost k růstu našeho lidu? K povznesení naší kultury? NE.

Ministerstvo zemědělství přikazuje zemědělcům omezit produkci potravin. Komu to slouží? Ministr průmyslu a obchodu se chystá šmahem a bez náhrady zavřít 40 % naší vyroby elektřiny. Té z uhlí. Bez náhrady. Ministryně obrany kupuje stihačky za dvojnásobnou cenu než jiné státy. Pominu-li diskuzi o užitečnosti těchto monster v nastupující době dronů, musím se ptát - slouží tento předražený nákup českému lidu? Neslouží. Komu tedy slouží Černochová? Kdo si koupil i ji. A jsme u premiéra Fialy. Ten rovnou prohlásil, že je premiérem jiného státu. Kdo si koupil jeho?

Onen stát? Nebo ti, kteří poslali obrovské peníze do premiérovy kampeličky? Slouží to ku prospěchu našeho lidu, který jej uvedl do funkce? Naše vláda zastupuje v zastupitelské demokracii náš lid. Skutecně náš lid? A jsme u úvodní otázky - kdo si koupil českou vládu? Ví to někdo?

Zvolme si konečně někoho, kdo se nedá koupit.