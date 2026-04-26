Hrnčíř (SPD): Jeden z deníků píše, že se student zeptal na Pavlovo „údajné členství v KSČ”

Jeden ze studentů Univerzity Pardubice se zeptal pana prezidenta Petra Pavla na otázku, kterou si klade člověk s kritickým myšlením celkem často:
„Dobrý den, pane prezidente, já se chci zeptat na takovou tvrdší otázku. Není podle vás pokrytecké kritizovat jiné za jejich minulost v KSČ, když vy jste s tehdejším režimem vytěžil maximum pro svoji kariéru? Kde je podle vás ta hranice, kdy je členství v KSČ nebo sloužení minulému režimu mladická nerozvážnost? A kdy je to neodpustitelná vina, která se s daným člověkem táhne až do jeho smrti? Děkuji.”
Skvěle řečeno. Velmi pravdivě a přesně.
O to důležitější je nyní sledovat reakce (prý objektivních) deníků a některých „zastánců demokracie” na tuto velmi logickou otázku. A „nezklamali”. Jako vždy.
Jeden z deníků píše, že se student zeptal na „údajné členství v KSČ”! Údajné!
Další spekuluje, že byla veřejnost „pobouřena a chtěla pískat”.
Ozval se dokonce názor, že měl mladý muž dostat „přes ústa” (jinak řečeno).
Takto se totiž obránci demokracie staví k nepříjemné pravdě. Popírají ji, znevažují. Nejraději by jí „dali přes hu.u”.
Před mladým mužem se klaním a ostatním děkuji, že se - opět - odkopali.
A takto si tu žijeme.
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
