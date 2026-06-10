ČEZ: Modernizované kontejnery pro použité palivo v Temelíně

Inovaci původních obalových souborů jaderní strojaři z Plzně sami vyvinuli a nedávno také úspěšně odzkoušeli přímo v provozu elektrárny. Počítá se s nimi i do Dukovan.
ŠKODA JS a.s., člen Skupiny ČEZ a přední evropský výrobce zařízení pro jadernou energetiku, úspěšně zvládla dodávku a s ní spojené zkoušky svého prvního kontejneru nové generace (ŠKODA 1000/19M (OS)) na použité jaderné palivo pro Elektrárnu Temelín (ETE). Kvalitativně se jedná o rovnocenné obalové soubory jako předchozí typ dodávaný ŠKODA JS (ŠJS) do Temelína. V ETE byla tato nová generace kontejnerů, jejichž výroba je efektivnější, úspěšně nasazena během nedávno ukončené odstávky druhého bloku.
Týmu odborníků ze ŠKODA JS se podařilo v relativně krátké době vyvinout a osvojit si novou metodu vnitřního nerezového návaru šachty kontejneru. Nahradili tím předchozí povrchovou úpravu „Zvolili jsme prakticky stejný technologický postup, jaký úspěšně vyžíváme u návarů nádob jaderných reaktorů. Návar technicky zvyšuje dlouhodobou bezpečnost a životnost i s budoucími výkonnějšími generacemi paliva. Výroba je, samozřejmě se zachováním maximální kvality, o něco rychlejší a kolegům v provozu se novými obalovými soubory o něco lépe manipuluje,“ uvedl k inovaci předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s. Karel Bednář.
Modernizace jako klíč k dlouhodobému provozu
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Modernizaci vítá i vedení ČEZ, podle kterého je průběžné vylepšování a posilování bezpečnosti klíčové pro dlouhodobý provoz obou českých jaderných elektráren. „Podobné inovace přesně zapadají do naší koncepce zvyšování efektivity provozu jaderných elektráren. S novou generací obalů počítáme nejen pro Temelín, ale i pro dukovanskou elektrárnu. Samozřejmě je podmínkou, že musí splňovat všechny bezpečnostní parametry,“ potvrdil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Technologie prověřená výrobou reaktorových nádob
Vedení samotné elektrárny vnímá modernizovaný vnitřní povrch šachty jako další krok k posílení dlouhodobé spolehlivosti celého systému skladování použitého paliva. „Pro nás je důležité, že se nový typ kontejneru v reálném provozu osvědčil a jeho nasazení proběhlo naprosto standardně. Použití technologie, která je prověřená výrobou samotných reaktorových nádob, nám dává jistotu vysoké kvality a odolnosti vnitřního povrchu i při dlouhodobém skladování paliva,“ říká Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Špičková česká technologie s mezinárodním razítkem
ŠKODA JS navrhuje a vyrábí kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva už od roku 1993. Za 33 let celkově vyrobila cca 500 kusů všech typů kontejnerů určených pro jadernou energetiku. Z toho zhruba 420 pro použité jaderné palivo většinou pro české jaderné elektrárny. Několik desítek kusů exportovala. Veškeré v ŠJS vyrobené kontejnery jsou evidované v databázi Mezinárodní atomové agentury ve Vídni (MAAE). Pro potřeby ETE a EDU jich ročně vyrobí a dodá v průměru 5 ks pro každou elektrárnu.
Vysokou úroveň bezpečnosti a kvality modernizovaných obalů nově potvrzuje i prestižní certifikace ASME sekce III pro jadernou energetiku, kterou získala v dubnu letošního roku. Toto mezinárodní uznání řadí české jaderné strojírenství mezi absolutní světovou špičku.
ŠKODA JS, a. s., součást Skupiny ČEZ, je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Společnost Škoda byla založena roku 1859. Historie dnešní ŠKODA JS začíná v roce 1956 a letos si tak připomíná 70 let od svého založení. Od té doby působí v oboru kontinuálně. Za dobu své existence firma dodávala a dodává inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady použitého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, Velké Británii, ČLR, Arménii a v dalších zemích. ŠKODA JS a.s. vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. Od devadesátých let se zaměřila také na západní trhy a technologie. Spolupracuje s předními světovými společnostmi v oboru. Od dubna 2026 je zatím jako jediná středoevropská firma držitelem certifikací ASME sekce III pro jadernou energetiku, které patří k nejnáročnějším v oboru jaderného průmyslu. Její produkce určená pro primární části jaderných elektráren je nyní označená razidly společnosti ASME, což jí kvalitativně odlišuje od řady dalších jaderných výrobců. ŠKODA JS a.s. aktuálně zaměstnává více než 1100 vysoce kvalifikovaných odborníků.
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